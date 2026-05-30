¿Chivas cederá a Yael Padilla y dinero por Kevin Castañeda?

La negociación entre Chivas y Xolos de Tijuana. Sí, Kevin Castañeda es pretendido por el Rebaño Sagrado, pero el equipo fronterizo hizo una petición: se hace el trato, pero deben ceder a Yael Padilla y un dinero extra que se estima podría estar entre los 3 millones de dólares.

Hasta el momento la única información que corría es que el futbolista de los Xolos estaba cerca del Rebaño Sagrado, pero por la tarde se dieron más detalles de la operación que cerraría el primer fichaje del Rebaño Sagrado de cara a la siguiente temporada.

Kevin Castañeda marcando el primer gol de Tijuana ante Juárez | MEXSPORT

¿Cuáles han sido los números de Kevin Castañeda con Xolos?

Kevin Castañeda registra 119 partidos oficiales con Club Tijuana, en los que ha aportado 26 goles y 13 asistencias, cifras que lo convierten en uno de los futbolistas más productivos del plantel en los últimos años. Su participación ofensiva ha sido constante tanto en fase regular como en Liguilla.

Además de su volumen de partidos, los números reflejan su capacidad para generar peligro desde distintas zonas del campo. Con 39 contribuciones directas de gol (26 anotaciones y 13 asistencias) en 119 encuentros, Castañeda ha mantenido una influencia importante en el ataque de Xolos.

Kevin Castañeda | IMAGO7

¿Cuáles han sido los números de Yael Padilla?

Yael Padilla suma 75 partidos con el primer equipo de Chivas, en los que ha conseguido ocho goles y cinco asistencias. A su corta edad, ya acumula una cantidad importante de minutos y experiencia en la Liga MX y torneos internacionales.

Los registros muestran además su versatilidad ofensiva. En esos 75 encuentros con Guadalajara, Padilla ha participado directamente en 13 goles (ocho tantos y cinco asistencias), consolidándose como una de las jóvenes promesas más utilizadas por el club rojiblanco.