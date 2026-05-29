Kevin Castañeda, muy cerca de Chivas; el Guadalajara afina detalles para cerrar el fichaje

Chivas continúa moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de fortalecer su plantilla rumbo al Apertura 2026 y uno de los nombres que más fuerza ha tomado dentro de Verde Valle es el de Kevin Castañeda.

Kevin Castañeda marcando el primer gol de Tijuana ante Juárez | MEXSPORT

El mediocampista mexicano está a detalles de convertirse en nuevo jugador del Guadalajara, en una negociación que ha avanzado de forma importante en los últimos días y que podría cerrarse próximamente.

La directiva rojiblanca ha trabajado de manera constante en la búsqueda de futbolistas que encajen con la idea futbolística de Gabriel Milito, entrenador que busca darle una nueva identidad al equipo de cara al siguiente torneo.

Kevin Castañeda anotó el primer gol | IMAGO7

Dentro de ese análisis, el nombre de Castañeda terminó por colocarse como una de las prioridades debido a las condiciones que mostró con Xolos de Tijuana y al perfil que ofrece dentro del terreno de juego.

En Chivas consideran que el mediocampista reúne características que pueden potenciar el funcionamiento ofensivo del equipo. Su capacidad para conducir el balón, romper líneas, aparecer entre espacios y participar constantemente en la generación de juego son aspectos que convencieron tanto a la directiva como al cuerpo técnico rojiblanco.

Kevin Castañeda fue el mejor para los Xolos | Imago7

De acuerdo a fuentes cercanas faltan detalles para cerrar el acuerdo entre Guadalajara y Tijuana. El entorno del futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de que pueda dar el siguiente paso en su carrera defendiendo la camiseta del Rebaño Sagrado.

Uno de los factores que más peso tuvo dentro del análisis deportivo es la compatibilidad de Kevin Castañeda con el estilo de Gabriel Milito. Ya que en la parte deportiva ven al jugador como un futbolista capaz de adaptarse rápidamente al sistema del entrenador argentino gracias a su intensidad, lectura de juego y capacidad para desempeñarse en distintas zonas del mediocampo ofensivo. Además, consideran que todavía tiene un amplio margen de crecimiento y evolución dentro de la Liga MX.

Ramiro Árciga y Kevin Castañeda, en festejo | IMAGO7

Durante el último torneo, Castañeda se consolidó como una de las piezas más importantes de Xolos. Su regularidad y protagonismo ofensivo lo llevaron a convertirse en uno de los mediocampistas mexicanos más destacados del campeonato, situación que despertó el interés de distintos equipos del futbol mexicano.

La llegada de Kevin Castañeda podría convertirse en uno de los primeros movimientos importantes del Guadalajara rumbo al Apertura 2026, torneo en el que el club buscará volver a competir por los primeros lugares y consolidar el proyecto encabezado por Gabriel Milito.