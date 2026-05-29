"Creemos en nosotros": Odegaard confía y agradece a todo el club previo a la Final de la Champions

Martin Ødegaard vive las horas más importantes de su carrera. El capitán del Arsenal aseguró que la Final de la UEFA Champions League representa un momento histórico para el club londinense, luego de más de dos décadas de espera para volver a pelear por el título más importante de Europa.

El mediocampista noruego reconoció que el grupo llega con confianza total tras conquistar la Premier League y dejó claro que el objetivo ahora es completar una temporada inolvidable. En la conferencia previa a la Final, Ødegaard expresó en la confianza que le tiene al equipo.

Martin Ødegaard l AP

Me siento increíble con el trabajo que estamos haciendo, con toda la plantilla. Este día quedará por siempre en la memoria. Es algo muy especial. Realmente es un logro maravilloso porque fueron 22 años de espera y ahora que lo hemos hecho queremos ir más lejos. Sería muy importante para nosotros y para los aficionados que nos han acompañado en todo momento

El noruego también habló sobre la responsabilidad de portar el gafete de capitán en uno de los momentos más trascendentales de la historia reciente del club. Ødegaard reveló que recibió un mensaje especial de Patrick Vieira, una de las máximas leyendas del Arsenal, situación que considera un orgullo y una motivación extra de cara al partido decisivo.

Sin presión alguna

Patrick Vieira es un líder que ha marcado la historia del club y el hecho de recibir un mensaje de él ha sido muy especial. Esperamos con mucha ilusión el partido de mañana. No me siento una persona diferente por haber ganado la Premier League, pero sí que hemos realizado algo increíble. Esa presión ya no está porque se callaron esas voces que decían que no éramos capaces. La mentalidad se mantiene igual: queremos ganar mañana

Ødegaard también destacó la fortaleza colectiva que ha construido Arsenal durante toda la temporada. El mediocampista aseguró que el equipo tiene plena confianza en sus capacidades, especialmente después de conquistar lo que considera “el campeonato más duro del mundo”. Además, elogió el trabajo silencioso del cuerpo técnico y de todas las personas que forman parte del día a día del club.

Arsenal vs Burnley | AP

“Tenemos perfecta conciencia de nuestras cualidades, la hemos demostrado. Hemos ganado la Premier, el campeonato más duro del mundo entero. Creemos mucho en nuestras capacidades, en el futbol que hacemos y nos concentramos en lo que podemos controlar. También quiero reconocer al staff porque muchas veces no se ve lo suficiente a quienes trabajan entre bastidores. Todo el mundo importa y somos como una familia”, señaló.