La UEFA anuncia fecha para el Balón de Oro

La Union de Asociaciones Europea de Futbol (UEFA) y la revista France Football , anunciaron el día oficial en el que se llevara a cabo el evento de premiación más importante en el mundo del futbol, la entrega del Balón de Oro. El evento se llevara a cabo el día lunes 26 de febrero del 2027.

A diferencia del año pasado, la entrega del Balón de Oro no tendrá como sede Paris, la gala será ubicada en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, quien fue el primer ganador en el año de 1956.

Aitana como ganadora del Balón de Oro | @AitanaBonmati

Los principales candidatos para ganar el Balón de Oro en la rama varonil no han sido definidos completamente, dependiendo del resultado en la Final de la Champions entre el Arsenal y el PSG, ademas del desempeño y la participaciones de los jugadores en el Mundial, siendo esta temporada una de las más competitivas de los últimos años.

Mientras tanto, en el futbol femenil, las candidatas con mayor posibilidad de ganarlo, gracias a su reciente doblete tras conquistar con el Barcelona la Copa de la Reina y la Champions, son las azulgranas Ewa Pajor y Alexia Putellas.

Dembele en la entrega del Balón de Oro | AP

¿Quién fue Sir Stanley Matthews?