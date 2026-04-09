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Futbol

¡Vuelve el Balón de Oro! Aitana Bonmatí pone fecha a su regreso a las canchas con el Barcelona Femenil

Aitana Bonmatí l AitanaBonamti
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:57 - 09 abril 2026
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Un regreso muy esperado para los aficionados del Barcelona. Aitana Bonmatí, después de superar su fractura de peroné, ya puso una fecha para su regreso a la acción con el Barcelona Femenil

La 3 veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, estuvo fuera de acción por 4 meses por una lesión de fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego, pero ahora estaría a nada de regresar con el Barcelona Femenil en un momento de la temporada crucial para el equipo Culé.

La española se encuentra en la fase final de su recuperación y podrá estar disponible en la serie de Semifinales de la Champions League ante el Bayer Munich Femenil.

Un regreso cargado de emociones

De acuerdo con información de ESPN, la intención principal de la jugadora era regresar con el resto de sus compañeras tras el parón de Selecciones.

Aitana Bonmatí en un partido amistoso contra América | IMAGO 7

De llegar a tiempo al primer partido tras el parón internacional, Aitana podrá disputar el derbi ante Espanyol del miércoles 22 de abril, partido en el que el equipo azulgrana tiene la oportunidad de consagrarse campeón de la Liga F.

Así que seguramente la veremos disputar la eliminatoria ante Bayern, jugando la ida el 25 de abril en Alemania y la vuelta, una semana después, en el Camp Nou.

Ewa Pajor y Aitana Bonmatí I X:@FCBfemeni

El no poder apoyar a sus compañeras fue duro para ella

La propia Aitana contó cómo vivió el no poder ayudar a sus compañeras: “No pude estar el otro día contra el Real Madrid con mis compañeras, lo vi desde fuera. Fue un día emocionante, el público del Camp Nou respondió superbién, pero duele verlo desde fuera. Así que espero estar dentro la próxima vez”.

Aitana sufrió una fractura del peroné en su tobillo izquierdo y el tiempo que se preveía era de 5 meses. El pasado 2 de abril, se jugó el Clásico femenino; en ese momento se habían cumplido 4 meses tras su lesión, por lo que se podría acortar unas semanas su regreso.

Alexia Putellas, jugadora del Barcelona Femenil, en encuentro ante el Real Madrid | AP
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