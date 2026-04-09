Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"

El mexicano Obed Vargas continúa su proceso de adaptación con el Atlético de Madrid luego de su llegada en febrero. El futbolista disputó su primer partido completo el pasado sábado frente al Barcelona y, aunque no pudo ayudar a su equipo a evitar la derrota, si se llevó los elogios de su ídolo Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann ha sido una figura muy influyente en la corta carrera del mexicano. PReviamente Obed había expresado su admiración por el francés y tras fichar con el Atleti, reveló que Griezmann lo contactó al enterarse de su traspaso. Desde entonces, el delantero francés ha acompañado al mexicano en su proceso de integración al equipo.

Así fue el encuentro de Obed Vargas y Antoine Griezmann en el Mundial de Clubes en 2025 | CAPTURA DE PANTALLA

Griezmann destaca cualidades de Obed Vargas

En declaraciones para TNT Sports, Griezmann habló sobre las características del joven futbolista mexicano y su proyección dentro del club. El atacante resaltó tanto su capacidad dentro del terreno de juego como su comportamiento fuera de él.

“Le veo con un gran futuro aquí porque es un chico muy inteligente, muy tranquilo. Tiene calidad, se ve, y juega muy bien”, afirmó.

Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group

El francés también hizo referencia a las actuaciones recientes de Vargas, especialmente en partidos de exigencia dentro del campeonato español. Para Griezmann, el desempeño del mediocampista en sus primeros encuentros refleja su capacidad para competir en escenarios de alta demanda.

“El otro día no le pesó la camiseta y jugó contra Barça, no es fácil. Y también cuando jugó contra Getafe, titular del primer partido, lo hizo muy bien y para mí va a ser importante aquí”, señaló.

Griezmann y Vargas intercambiando camisetas en el Mundial de Clubes | Captura de X

Recuerdo de su etapa con Carlos Vela

Además de referirse al presente de Vargas, Griezmann también habló sobre su relación con Carlos Vela, con quien compartió vestidor en la Real Sociedad entre 2011 y 2014. Durante ese periodo, ambos futbolistas coincidieron en una etapa en la que lograron consolidar una dupla ofensiva dentro del club español.