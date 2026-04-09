Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"

Obed Vargas, Atlético de Madrid | Grosby Group
Rafael Trujillo 21:14 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista francés aseguró que el mexicano ha demostrado un buen nivel desde su llegada

El mexicano Obed Vargas continúa su proceso de adaptación con el Atlético de Madrid luego de su llegada en febrero. El futbolista disputó su primer partido completo el pasado sábado frente al Barcelona y, aunque no pudo ayudar a su equipo a evitar la derrota, si se llevó los elogios de su ídolo Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann ha sido una figura muy influyente en la corta carrera del mexicano. PReviamente Obed había expresado su admiración por el francés y tras fichar con el Atleti, reveló que Griezmann lo contactó al enterarse de su traspaso. Desde entonces, el delantero francés ha acompañado al mexicano en su proceso de integración al equipo.

Así fue el encuentro de Obed Vargas y Antoine Griezmann en el Mundial de Clubes en 2025 | CAPTURA DE PANTALLA
Así fue el encuentro de Obed Vargas y Antoine Griezmann en el Mundial de Clubes en 2025 | CAPTURA DE PANTALLA

Griezmann destaca cualidades de Obed Vargas

En declaraciones para TNT Sports, Griezmann habló sobre las características del joven futbolista mexicano y su proyección dentro del club. El atacante resaltó tanto su capacidad dentro del terreno de juego como su comportamiento fuera de él.

“Le veo con un gran futuro aquí porque es un chico muy inteligente, muy tranquilo. Tiene calidad, se ve, y juega muy bien”, afirmó.
Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group

El francés también hizo referencia a las actuaciones recientes de Vargas, especialmente en partidos de exigencia dentro del campeonato español. Para Griezmann, el desempeño del mediocampista en sus primeros encuentros refleja su capacidad para competir en escenarios de alta demanda.

“El otro día no le pesó la camiseta y jugó contra Barça, no es fácil. Y también cuando jugó contra Getafe, titular del primer partido, lo hizo muy bien y para mí va a ser importante aquí”, señaló.
Griezmann y Vargas intercambiando camisetas en el Mundial de Clubes | Captura de X

Recuerdo de su etapa con Carlos Vela

Además de referirse al presente de Vargas, Griezmann también habló sobre su relación con Carlos Vela, con quien compartió vestidor en la Real Sociedad entre 2011 y 2014. Durante ese periodo, ambos futbolistas coincidieron en una etapa en la que lograron consolidar una dupla ofensiva dentro del club español.

“Justo ahora he hablado con él, porque estaba en un aeropuerto y me escribió. Aunque le cuesta coger el móvil. Lo he disfrutado mucho como compañero. Lo he pasado muy bien con él en el campo, pero es un amigo y para mí lo que haga falta por él, lo haré”, concluyó.

Últimos videos
Lo Último
21:31 Ciclovía de Tlalpan ya casi está lista: esta es la fecha de estreno
21:14 Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
21:07 ¡Rugen en casa! Tigres se impone 2-0 a Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la Concacaf
21:04 Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
20:51 Jorge Soler y Reynaldo López suspendidos cinco y siete juegos tras riña
20:37 Los 'mandamientos' de Efraín Juárez
20:27 TEPJF frena a Salinas Pliego: no pueden bajar spot de Morena
20:09 Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
20:06 ‘Pudimos lastimar más’: Cholo Simeone tras su victoria en Champions ante el Barcelona
19:49 Tito Fuentes es hospitalizado de nueva cuenta: ¿Cuál es su estado de salud actual?
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Ciclovía de Tlalpan ya casi está lista: esta es la fecha de estreno
Contra
08/04/2026
Ciclovía de Tlalpan ya casi está lista: esta es la fecha de estreno
Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
Futbol
08/04/2026
Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
Futbol
08/04/2026
¡Rugen en casa! Tigres se impone 2-0 a Seattle Sounders en la Liga de Campeones de la Concacaf
Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Contra
08/04/2026
Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Jorge Soler y Reynaldo López suspendidos cinco y siete juegos tras riña
Beisbol
08/04/2026
Jorge Soler y Reynaldo López suspendidos cinco y siete juegos tras riña
Los 'mandamientos' de Efraín Juárez
Futbol
08/04/2026
Los 'mandamientos' de Efraín Juárez