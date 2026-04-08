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Futbol

Hansi Flick explota contra el arbitraje por penal no marcado ante Atlético de Madrid

Hansi Flick con Barcelona | AP
Rafael Trujillo 16:44 - 08 abril 2026
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El entrenador de Barcelona considera que debió haber un penal y tarjeta roja contra los colchoneros

Barcelona ha vuelto a sufrir una derrota ante Atlético de Madrid y, aunque esta vez la distancia no parece tan inalcanzable, el cuadro blaugrana deberá remontar si es que quiere llegar a la Semifinal de la UEFA Champions League.

El conjunto catalán no pudo aprovechar la localía y terminó cayendo por marcador de 0-2. La derrota fue impulsada, en gran parte, por la tarjeta roja de Pau Cubarsí. Sin embargo, Hansi Flick considera que, de no haber sido por un error arbitral, el partido podría haber cambiado.

Barcelona vs Atlético de Madrid | AP

La polémica jugada

Pese a ir perdiendo 0-1 y tener un jugador menos, el Barcelona tuvo la posibilidad de emparejar todo tras una polémica mano no marcada que hubiera significado un penal y una roja para el cuadro colchonero.

Al arranque de la segunda parte, el portero Juan Musso sacó de meta dándole la pelota con el pie a su compañero Marc Pubil. Sin embargo, el defensor detuvo la esférica con la mano y puso de nueva cuenta el balón en juego. Los futbolistas de Barcelona, como era de esperarse, pedían penal porque consideraron que la pelota ya estaba en juego.

Marc Pubill tocó el balón con la mano| Grosby Group

Flick explota contra el arbitraje

Hansi Flick no ocultó su frustración por la mano no marcada de Marc Pubill dentro del área. Durante el partido, el técnico reclamó airadamente, y durante la conferencia de prensa reiteró su molestia.

"La situación en la que Pubill lo toca con la mano y el árbitro no pita nada, para mí, es muy clara. No sé por qué no ha intervenido el VAR. Todos cometemos errores, pero en este tipo de situaciones... ¿Para qué tenemos el VAR? Debería ser penalti y segunda tarjeta amarilla para el jugador Siente mal, siente injusto, pero al final es futbol", afirmó el técnico.
Hansi Flick en celebración en partido con Barcelona | AP
Hansi Flick en celebración en partido con Barcelona | AP

Ya piensa en la remontada

Pese a la molestia por el penal no sancionado a su favor, el entrenador aseguró que ya está pensando en el partido del próximo martes donde buscarán venir de atrás y lograr su clasificación a las Semifinales del partido.

"Creemos en nosotros mismos. En la segunda parte, lo hicimos muy bien con un jugador menos... Tenemos que aceptar lo que dije antes. Y lo hacemos. Y lucharemos el próximo martes", finalizó el entrenador del barcelona.

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