Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡De México hasta Europa! Chivas será transmitido por el Chiringuito

Chivas será transmitido por el programa El Chiringuito | CAPTURA
Chivas será transmitido por el programa El Chiringuito | CAPTURA
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:55 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El canal deportivo español llevará el partido del Rebaño Sagrado del próximo sábado

Chivas continúa dando pasos firmes en su proceso de internacionalización y ahora buscan conquistar a nuevos espectadores en Europa, particularmente en España, con una estrategia de transmisión que marca un precedente dentro de la Liga MX.

El conjunto rojiblanco, considerado uno de los equipos con mayor identidad en el futbol mexicano, ya cuenta con acuerdos relevantes en materia de derechos de transmisión. En México, sus partidos son emitidos de forma exclusiva por Amazon Prime Video, mientras que en Estados Unidos la cobertura corre a cargo de Telemundo Deportes. Sin embargo, ahora el club sumará un nuevo socio enfocado en el mercado europeo.

Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Chivas llega a España con transmisión en YouTube

De acuerdo con información, el próximo partido de local de Chivas tendrá una nueva audiencia, esto gracias al programa español el Chiringuito. De acuerdo con el propio programa el duelo del cuadro rojiblanco de Jornada 15, será transmitido por su canal de Youtube para el continente Europeo.

El anuncio se dio durante el medio tiempo del partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, de la UEFA Champions League, donde se informó que llevarán el encuentro entre Guadalajara y Puebla.

“Hay un partido de la Liga mexicana que lo veréis aquí, en YouTube para España. Imágenes, no insights, el partido en directo (…) Chivas contra Puebla. En Latinoamérica no se puede ver, ni Estados Unidos ni México. En Marruecos, en España y en toda Europa también”.

Chivas vs Puebla será transmitido en España | IMAGO7

Estrategia global y el escenario del Estadio Akron

El Guadalajara ha explorado previamente distintas vías para posicionarse a nivel internacional. Entre ellas, colaboraciones con plataformas como Claro Sports, además de su propio canal Chivas TV, que en su momento concentró la transmisión de sus partidos.

El compromiso ante el Club Puebla se disputará el sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron. Este encuentro también será relevante porque el recinto presentará su nuevo césped, como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta iniciativa, Chivas da un paso más en su intención de expandir su marca y generar nuevas audiencias fuera de México, en un contexto donde los clubes buscan diversificar sus plataformas y mercados de exposición.

Armando "La Hormiga" González celebrando en el partido de Chivas ante Pumas | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
18:53 Aaron Paul, actor de Breaking Bad, en CDMX: fechas, boletos y cuánto costará verlo
18:52 Hoy No Circula jueves 9 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:45 Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro
18:44 ¡Victoria histórica! Por primera vez en toda su carrera Cholo Simeone ganó en el Camp Nou
18:38 Rodrigo Muniz se rinde en elogios para Raúl Jiménez: ‘Es como mi hermano’
18:27 VIDEO: Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido
18:23 Artistas quedan blindados de la Inteligencia Artificial: esta ley los protege
18:11 Mundial 2026: CDMX destina 5 mil mdp para transformar transporte y movilidad
17:55 ¡De México hasta Europa! Chivas será transmitido por el Chiringuito
17:23 Efraín Juárez y su decálogo en Pumas: la metodología que cambió al equipo
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Aaron Paul, actor de Breaking Bad, en CDMX: fechas, boletos y cuánto costará verlo
Contra
08/04/2026
Aaron Paul, actor de Breaking Bad, en CDMX: fechas, boletos y cuánto costará verlo
Hoy No Circula jueves 9 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Contra
08/04/2026
Hoy No Circula jueves 9 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro
Contra
08/04/2026
Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro
Diego Simeone ganó su primer partido en el Camp Nou | AP
Futbol
08/04/2026
¡Victoria histórica! Por primera vez en toda su carrera Cholo Simeone ganó en el Camp Nou
Rodrigo Muniz se rinde en elogios para Raúl Jiménez: ‘Es como mi hermano’
Futbol
08/04/2026
Rodrigo Muniz se rinde en elogios para Raúl Jiménez: ‘Es como mi hermano’
VIDEO: Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido
Contra
08/04/2026
VIDEO: Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido