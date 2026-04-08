¡De México hasta Europa! Chivas será transmitido por el Chiringuito

Chivas continúa dando pasos firmes en su proceso de internacionalización y ahora buscan conquistar a nuevos espectadores en Europa, particularmente en España, con una estrategia de transmisión que marca un precedente dentro de la Liga MX.

El conjunto rojiblanco, considerado uno de los equipos con mayor identidad en el futbol mexicano, ya cuenta con acuerdos relevantes en materia de derechos de transmisión. En México, sus partidos son emitidos de forma exclusiva por Amazon Prime Video, mientras que en Estados Unidos la cobertura corre a cargo de Telemundo Deportes. Sin embargo, ahora el club sumará un nuevo socio enfocado en el mercado europeo.

Jugadores de Chivas en festejo de gol tras empate ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Chivas llega a España con transmisión en YouTube

De acuerdo con información, el próximo partido de local de Chivas tendrá una nueva audiencia, esto gracias al programa español el Chiringuito. De acuerdo con el propio programa el duelo del cuadro rojiblanco de Jornada 15, será transmitido por su canal de Youtube para el continente Europeo.

El anuncio se dio durante el medio tiempo del partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, de la UEFA Champions League, donde se informó que llevarán el encuentro entre Guadalajara y Puebla.

“Hay un partido de la Liga mexicana que lo veréis aquí, en YouTube para España. Imágenes, no insights, el partido en directo (…) Chivas contra Puebla. En Latinoamérica no se puede ver, ni Estados Unidos ni México. En Marruecos, en España y en toda Europa también”.

Chivas vs Puebla será transmitido en España | IMAGO7

Estrategia global y el escenario del Estadio Akron

El Guadalajara ha explorado previamente distintas vías para posicionarse a nivel internacional. Entre ellas, colaboraciones con plataformas como Claro Sports, además de su propio canal Chivas TV, que en su momento concentró la transmisión de sus partidos.

El compromiso ante el Club Puebla se disputará el sábado 18 de abril en la cancha del Estadio Akron. Este encuentro también será relevante porque el recinto presentará su nuevo césped, como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con esta iniciativa, Chivas da un paso más en su intención de expandir su marca y generar nuevas audiencias fuera de México, en un contexto donde los clubes buscan diversificar sus plataformas y mercados de exposición.