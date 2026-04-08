Afición de Chivas revienta a Richard Ledezma por "despreciar" a los seguidores

El ambiente en el Club Deportivo Guadalajara es tenso. Mientras el equipo se consolida como un serio candidato al título y aporta una base sólida a la Selección Mexicana, el comportamiento de una de sus figuras fuera de la cancha ha comenzado a fracturar la relación con su parcialidad. Richard Ledezma se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser captado ignorando a la afición rojiblanca.

Richard Ledezma con Chivas l IMAGO7

DESPLANTE CONTRA LA AFICIÓN

La polémica estalló en la red social X (anteriormente Twitter), donde se viralizó un video que muestra la salida del equipo de su hotel de concentración el pasado domingo, previo al enfrentamiento contra Pumas. A pesar de ser uno de los futbolistas más solicitados por los "chivahermanos" presentes, la respuesta del lateral fue gélida.

En las imágenes se observa a Ledezma pasando de largo frente a los seguidores, portando audífonos y manteniendo la mirada fija en el suelo, sin realizar un solo gesto de reconocimiento hacia quienes esperaban un autógrafo o una fotografía.

Ya están quemando a Richie de mamon.. pic.twitter.com/HllOSsu4MG — Camberismo (@Camberismo_12) April 7, 2026

La reacción de los presentes no se hizo esperar. En el mismo metraje, se escucha el reclamo directo de un aficionado indignado por la indiferencia del jugador:

"Vato mam... ¿ni siquiera voltea a ver a las personas? Jugadores aquí con esta actitud en Chivas no", sentenció el seguidor rojiblanco.

Este incidente ha generado un intenso debate en plataformas digitales. Mientras un sector de la fanaticada exige mayor humildad y respeto por parte de los profesionales, otro grupo de usuarios ha intentado justificar al futbolista, argumentando que podría haber estado concentrado o bajo presión personal.

Richard Ledezma en las instalaciones de Chivas l IMAGO7

SEMANA DE POLÉMICAS PARA LEDEZMA

Este nuevo episodio de tensión no es un hecho aislado. Apenas unos días antes, el lateral fue blanco de críticas tras protagonizar un altercado en el Estadio Akron, donde encaró a un camarógrafo de forma agresiva.

Con dos incidentes de conducta en menos de una semana, la presión sobre Richard Ledezma aumenta. A pesar de su buen rendimiento deportivo, la exigencia de la grada de Guadalajara deja claro que el talento en el césped debe ir acompañado de una actitud a la altura de la institución.