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Futbol

Amaury Vergara invita a joven aficionado de Chivas al Estadio Akron tras emotivo video viral ante Pumas

La Hormiga González ya tiene nivel para ir a un equipo Europeo luego de su doblete el fin de semana contra Pumas.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 15:18 - 07 abril 2026
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El presidente del Guadalajara publicó en redes sociales el mensaje para el pequeño aficionado

Amaury Vergara ha sido de los presidentes de la Liga MX más criticados en la última década; sin embargo, con Chivas manteniéndose en un buen momento, el hijo de Don Jorge se ha dado la posibilidad de entregar momentos inolvidables a los seguidores más fieles.

Esta vez será el caso de un pequeño fanático que se hizo viral en redes sociales, pues en el frenético final del partido de Guadalajara ante los Pumas, el niño fue grabado por su familia, haciendo notar que sus nervios fueron bastante elevados, mostrando la gran manera

Amaury Vergara declara su prioridad con Chivas | IMAGO7

El video viral que conmovió a los aficionados de Chivas

En el clip que circuló ampliamente en redes sociales, se observa al joven de pie, siguiendo con intensidad el cobro del penal que estaba a punto de realizar la Hormiga González. La tensión del momento se refleja en su rostro, lo que hace aún más impactante su reacción al ver el balón entrar en la portería.

El mensaje que acompaña el video, “Nunca lo había visto sufrir tanto, mi niño apasionado”, conectó profundamente con los usuarios, quienes comenzaron a compartir el contenido masivamente con la intención de hacerlo llegar a los directivos rojiblancos, lo cual lograron en muy poco tiempo.

@livansoriano #que ♬ sonido original - Livan Soriano

A raíz de su viralización, múltiples cuentas en redes sociales iniciaron una campaña para que el joven pudiera asistir al Estadio Akron y vivir la experiencia de ver a Chivas en vivo, algo que rápidamente captó la atención del entorno del club.

La respuesta del patrón

La historia llegó hasta Amaury Vergara, dueño del Club Deportivo Guadalajara, quien no tardó en reaccionar públicamente a través de su cuenta en X, además de comentar el TikTok que ya cuenta con más de un millón de reproducciones. El directivo confirmó que ya habían contactado a la familia del joven aficionado para hacer realidad el deseo de llevarlo al estadio.

Será un gusto recibir a este Chivahermano en el Estadio Akron. Mi equipo ya está en contacto con su familia, vamos a darle una gran experiencia”, escribió Vergara, desatando aún más reacciones positivas entre los seguidores del club.

El Estadio Akron recibirá la visita del pequeño aficionado | MexSport

La acción fue ampliamente aplaudida en redes sociales, donde usuarios destacaron la sensibilidad del club y su directiva. Los aficionados de Chivas no han dejado de hacerle llegar palabras de gratitud a su presidente, pues la mayoría de ellos ha dejado saber que "siempre van a aplaudir este tipo de acciones".

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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