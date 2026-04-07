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Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas

Richard Ledezma se encara con camarógrafo en el Chivas vs Pumas | CAPTURA/IMAGO7
Richard Ledezma se encara con camarógrafo en el Chivas vs Pumas | CAPTURA/IMAGO7
Esteban Gutiérrez 10:23 - 07 abril 2026
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Tras el encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026 entre Chivas y Pumas, Richard Ledezma se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un encontronazo con un camarógrafo en el Estadio Akron.

El incidente ocurrió cuando Ledezma fue sustituido al minuto 65. Mientras se dirigía al banquillo de suplentes por la línea de banda, el jugador del Guadalajara estuvo cerca de ser golpeado accidentalmente en el rostro por el equipo de un camarógrafo que se cruzó en su camino.

Ledezma durante el partido Chivas vs Pumas | MEXSPORT
Ledezma durante el partido Chivas vs Pumas | MEXSPORT

La reacción del futbolista no se hizo esperar y, visiblemente molesto, se detuvo y encaró al camarógrafo para reclamarle. Tras un breve intercambio de palabras, un miembro del cuerpo técnico de Efraín Juárez que estaba cerca intervino y acompañó al jugador de vuelta a la zona técnica.

Reacción en redes

El momento fue captado en video por un aficionado y al poco tiempo se volvió viral en redes sociales, donde cientos de otros fanáticos reaccionaron.

En su mayoría, los comentarios cuestionaron la actitud del jugador mexicano y defienden al camarógrafo, argumentando que él “solo estaba haciendo su trabajo”.

El cierre de torneo para Chivas

El Guadalajara encara la recta final de la fase regular del Clausura 2026 como líder de la competencia con 31 puntos. Con solo cuatro jornadas por disputar, el equipo no puede permitirse tropiezos si desea asegurar el primer lugar de la tabla general de cara a la Liguilla.

La próxima jornada, Ledezma y el Rebaño visitarán a Tigres, una dura aduana, y después volverán a casa para recibir a Puebla en la Fecha 15.

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