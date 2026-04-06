Hormiga González apunta a ser el primer bicampeón de goleo en la historia de Chivas

La historia podría escribirse en letras doradas para el Guadalajara. Armando 'Hormiga' González atraviesa un momento goleador excepcional y está cada vez más cerca de lograr algo inédito en el club: convertirse en el primer bicampeón de goleo en la historia de Chivas. Con su olfato encendido y liderando nuevamente la tabla de anotadores, el delantero Rojiblanco no solo apunta a repetir la hazaña, sino también a dejar una marca que podría perdurar por generaciones.

Hormiga González busca el bicampeonato de goleo

En el Apertura 2025, el atacante se consagró campeón de goleo con 12 goles, compartiendo el liderato con Paulinho y Joao Pedro. Actualmente, ha incrementado su cuota goleadora tras marcar ante Pachuca, Querétaro y Atlético de San Luis, manteniéndose en la pelea por un posible bicampeonato.

Armando "La Hormiga" González anotando ante Pumas | MEXSPORT

En la presente campaña, ‘Hormigol’ ha conseguido un total de 12 anotaciones y actualmente se mantiene como el líder de goleo del presente campeonato, por lo que apunta a buscar el bicampeonato de goleo, algo que sería histórico para la institución Rojiblanca ya que nunca nadie lo ha conseguido en su historia.

De siete campeones de goleo que Chivas ha tenido en su historia, ninguno de ellos ha conseguido obtener el bicampeonato de goleo. Por lo que en el presente semestre, la ‘Hormiga’ podría establecerse como el primer bicampeón de goleo del club Rojiblanco, además de establecerse como el futbolista con más goles en una temporada en la historia, en caso de llegar a las 27 anotaciones.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Quiénes han sido los campeones de goleo de Chivas?

El primero de ellos fue Adalberto “Dumbo” López en la temporada 1953-1954. En aquella campaña, el delantero rojiblanco anotó 21 goles, aunque tuvo que compartir el título de goleo con Juan Carlos Carrera, del Club Oro, y José María Palleiro, del Necaxa.

El segundo en lograrlo fue Crescencio “Mellone” Gutiérrez, quien se coronó en la temporada 1956-1957 con 19 anotaciones. Su hazaña es especialmente destacada, ya que se convirtió en el primer jugador de Chivas en obtener el campeonato de goleo en solitario, además de conquistar el título de liga en ese mismo torneo.

Para la temporada 1961-1962, Salvador Reyes, segundo máximo goleador en la historia del club, consiguió también el campeonato de goleo con 21 tantos. El histórico atacante defendió la camiseta rojiblanca de 1953 a 1967 y fue pieza clave en la época del “Campeonísimo”, contribuyendo con sus goles a la obtención de siete títulos de liga.

Alan Pulido fue uno de los últimos campeones de goleo de Chivas | Imago7

45 años después el Guadalajara volvió a tener un campeón de goleo. Esto ocurrió en el Clausura 2007, cuando Omar Bravo, actual máximo goleador histórico del club, alcanzó la distinción con 11 anotaciones, devolviendo este reconocimiento al Rebaño.

En el Bicentenario 2010, Javier Hernández se sumó a la lista al proclamarse campeón goleador, título que compartió con Hérculez Gómez y Johan Fano. Años más tarde, en el Apertura 2019, Alan Pulido también se coronó como campeón de goleo con 12 tantos, empatado con Mauro Quiroga.

La Hormiga se acerca al Zorro del Desierto

A pesar de ser un jugador que pinta para hacer historia en las Chivas de Gabriel Milito, Armando González también puede ser uno de los mexicanos históricos en el torneo local, pues los jugadores mexicanos que han sido campeones de goleo, tampoco han podido replicar sus logros en torneos posteriores, no al menos desde Jared Borgetti.

En la temporada 2000-2001, el exjugador de Santos Laguna consiguió ser bicampeón de goleo a lo largo de un año futbolístico; sin embargo, el tema de la Hormiga resalta un poco más considerando que es uno de sus primeros torneos con el equipo.

Jared Borgetti celebra uno de sus goles en Santos Laguna con el Pony Ruiz | MEXSPORT