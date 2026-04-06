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Futbol

¿Quiénes son los suplentes de Chivas que apuntan a la titularidad con las bajas para el Mundial?

Chivas vs Pumas, CL26 | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 12:26 - 06 abril 2026
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Guadalajara perderá a gran parte de su once inicial para la Liguilla; el Tri 'afecta' al Rebaño

Ante las posibles ausencias de cara a la lista final de la Copa del Mundo 2026, Chivas podría verse obligado a ajustar su once titular, abriendo oportunidades clave para varios futbolistas que han tenido menos protagonismo, pero que hoy están listos para dar un paso al frente.

Chivas rescata un punto en el partido ante Pumas | MEXSPORT

LA LIGUILLA SIN 'TALA' RANGEL

En la portería, Óscar Whalley es el principal sustituto de Raúl Rangel. El guardameta ha demostrado seguridad bajo los tres palos y buen juego con los pies, en los pocos partidos en los que ha visto actividad con el Guadalajara. Sus características que encajan con la idea de salida desde el fondo del equipo y es el guardameta que tendrá el equipo Rojiblanco para la fase final del campeonato.

En el ataque por las bandas, Santiago Sandoval se perfila como relevo de Roberto Alvarado. El joven destaca por su velocidad y desborde, además de su capacidad para encarar en el uno contra uno, cualidades que podrían darle frescura al frente ofensivo. En otros encuentros ha sido utilizado por esa zona, por lo que sin duda es un cambio natural ante la ausencia del ‘Piojo’ de cara a la Copa del Mundo.

Óscar Whalley | IMAGO7

¿HORMIGA AL TRI?

En la delantera, tanto Ángel Sepúlveda como Ricardo Marín aparecen como alternativas ante la posible baja de Armando González. Sepúlveda aporta experiencia, juego aéreo y presencia física en el área, mientras que Marín ofrece movilidad, presión constante y capacidad para generar espacios, ante esto, el mismo Gabriel Milito ha comenzado a utilizar a los dos atacantes en los últimos juegos.

En el mediocampo, Diego Campillo tomaría el lugar de Luis Romo. Campillo es un futbolista con buen recorrido, disciplina táctica y capacidad para recuperar balones, lo que podría ayudar a mantener el equilibrio en la zona central. El juvenil surgido en las fuerzas básicas del Guadalajara, es el elemento ideal para complementar el trabajo de Romo, tanto en la central como en el mediocampo.

Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT
Armando González tras marcar su noveno gol de la temporada | MEXSPORT

Por el sector defensivo, José Castillo se presenta como relevo de Brian González. Castillo ha mostrado solidez en la marca y buena proyección al ataque, convirtiéndose en una opción confiable en la lateral, pese a dominar diferentes posiciones, el colocarse por la banda izquierda ha sido una de las posiciones donde ha mostrado una gran calidad.

Finalmente, en el mediocampo ofensivo, Miguel Gómez y nuevamente Santiago Sandoval aparecen como variantes ante la posible ausencia de Richard Ledezma. Ambos jugadores pueden aportar dinamismo, creatividad y desequilibrio en el último tercio del campo. Los dos elementos surgidos en las fuerzas básicas del equipo, han visto actividad en esa posición y se han establecido como jugadores de la confianza del técnico.

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