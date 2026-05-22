VIDEOS: Segunda oleada de ovnis publicada por el Pentágono

El misterio alrededor de los ovnis volvió a encenderse a nivel mundial. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la publicación de una segunda oleada de documentos clasificados relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), materiales que durante décadas permanecieron ocultos bajo resguardo oficial.

La nueva entrega incluye siete archivos entre textos, videos y audios oficiales que documentan supuestos encuentros con objetos extraños, fenómenos luminosos y reportes militares que durante años alimentaron teorías sobre posible vida extraterrestre.

Esta publicación llega apenas semanas después de que el gobierno estadounidense liberara otros 162 documentos relacionados con avistamientos de ovnis y posibles contactos inexplicables.

El Pentágono sacó nuevos videos donde aparecen objetos sobrevolando varias áreas de Estados Unidos / Especial

Astronautas del Apolo 12 reportaron extraños destellos

Uno de los archivos que más llamó la atención fue la entrevista médica realizada a los astronautas Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, tripulantes de la misión Apolo 12 en noviembre de 1969. Los tres astronautas reportaron haber visto “destellos de luz o 'estelas luminosas'” mientras se encontraban en el espacio y trataban de dormir durante la misión.

Según los documentos, estas experiencias ocurrieron en medio de la oscuridad del espacio exterior, provocando dudas y especulaciones sobre el origen del fenómeno.

Sin embargo, años después, la NASA concluyó que aquellas luces probablemente estuvieron relacionadas con alteraciones visuales provocadas por la exposición a rayos cósmicos. Aun así, el testimonio volvió a despertar el interés de miles de personas fascinadas por los fenómenos espaciales y las teorías extraterrestres.

Tres astronautas reportaron haber visto destellos de luz o 'estelas luminosas' / Especial

Extraño objeto verde en la Unión Soviética

Entre los nuevos documentos también aparece un informe de inteligencia elaborado por la CIA relacionado con un incidente ocurrido en la antigua Unión Soviética durante el verano de 1973. De acuerdo con el expediente, un operativo observó “un objeto aéreo no identificado, luminoso y de color verde brillante”.

“La fuente describió la formación de círculos concéntricos alrededor del fenómeno a lo largo de varios minutos, antes de que este se disipara”, señala el documento desclasificado.

El reporte se convirtió rápidamente en uno de los materiales más comentados en redes sociales debido a la descripción del extraño fenómeno luminoso.

Las imágenes presentadas no son claras y solo se ven puntos moverse de un lado a otro / Especial

Objetos extraños cerca de instalaciones nucleares

Otro de los archivos más impactantes corresponde a un expediente de 116 páginas ligado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El documento recopila investigaciones y reportes realizados entre 1948 y 1950 en la base militar de Sandia, en Nuevo México, considerada una de las instalaciones nucleares más importantes de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

En ese periodo se registraron 209 avistamientos de fenómenos extraños, entre ellos: Orbes verdes

Discos luminosos

Bolas de fuego

Objetos que desaparecen repentinamente

“Los testigos informaron haber observado fenómenos anómalos no identificados (UAP) realizando maniobras, perdiéndose de vista, desapareciendo o explotando”, expuso el Pentágono.

Los reportes ocurrieron cerca de instalaciones relacionadas con el desarrollo de armamento nuclear, algo que volvió a alimentar teorías sobre posibles vigilancias extraterrestres.

Estados Unidos decidió abrir los archivos clasificados del movimiento UFO / Especial

Sitio sobre ovnis ya supera mil millones de visitas

El Departamento de Guerra aseguró que el portal war.gov/ufo, donde se concentran todos los materiales desclasificados desde el pasado 8 de mayo, ya superó las mil millones de visitas.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, destacó que el enorme tráfico demuestra el interés global que existe sobre el tema. Según explicó en un comunicado:

La mayoría de los reportes filtrados son sobre el mar / Especial

“Los niveles sin precedentes de interés tanto en este tema como en el histórico esfuerzo de transparencia de la Administración Trump”.

También hay críticas por la publicación de archivos OVNI

Aunque millones de personas celebraron la desclasificación, no todos están convencidos de que los documentos aporten evidencia contundente sobre vida extraterrestre. Diversas voces críticas señalaron que el material publicado no presenta pruebas definitivas y que únicamente revive casos antiguos sin resolver.

Otros consideran que la iniciativa funciona como una distracción política en medio de un momento complicado para la Casa Blanca, marcado por conflictos internacionales y presiones internas rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

A pesar de ello, el fenómeno OVNI volvió a colocarse en el centro de la conversación mundial y, como cada vez que aparecen documentos secretos, las preguntas siguen siendo más grandes que las respuestas.