Campesinos amenazan con boicotear el Mundial 2026 por crisis en el campo mexicano

La tensión social rumbo al Mundial de Futbol 2026 comienza a subir de nivel. En días pasados, campesinos, productores agrícolas y transportistas realizaron una movilización en la Ciudad de México que avanzó desde el Ángel de la Independencia hacia Paseo de la Reforma, donde lanzaron una advertencia que encendió las alarmas: si el Gobierno Federal no atiende sus demandas, podrían afectar el desarrollo de la Copa del Mundo.

La protesta reunió a integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y otras organizaciones del sector rural y del transporte, quienes denunciaron abandono, inseguridad y condiciones económicas cada vez más complicadas para trabajar en el país.

Durante el recorrido, los manifestantes insistieron en que el campo mexicano atraviesa una crisis severa derivada de políticas comerciales, bajos precios para los productores y falta de apoyos gubernamentales.

En días pasados, organizaciones campesinas marcharon para exigir mejores condiciones / Especial

“Si el campo se detiene, el país pasará hambre”

Uno de los mensajes más contundentes fue lanzado por Baltazar Valdez, dirigente de productores de maíz de Sinaloa, quien aseguró que el Gobierno Federal todavía está a tiempo de dialogar con el sector, aunque advirtió que la paciencia de los campesinos comienza a agotarse.

“Que quede muy claro que en este punto estamos dispuestos a negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar y el campo una vez que se levante, no se va a detener”, declaró.

El líder agrícola señaló que las decisiones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han perjudicado directamente a los productores nacionales, particularmente en el tema de los granos básicos.

Además, lanzó una advertencia sobre las consecuencias que podría traer el abandono del campo mexicano: “Si el campo se detiene, el país pasará hambre”, afirmó.

Los hombres del campo buscan una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

Mundial 2026 se convierte en herramienta de presión

La amenaza de afectar el Mundial 2026 se suma a otras protestas recientes donde distintos grupos sociales han mencionado el evento deportivo como una oportunidad para presionar políticamente al gobierno.

En semanas pasadas, integrantes de la CNTE también amagaron con utilizar las movilizaciones durante el torneo internacional como medida de protesta. Ahora, los productores agrícolas aseguran que aprovecharán la enorme visibilidad internacional del Mundial para exponer la crisis que enfrenta el sector rural mexicano.

Los manifestantes consideran que el gobierno no puede ignorar un conflicto que impacta directamente en la producción de alimentos y en la estabilidad económica de miles de familias.

Seguridad y precios justos para el campo, fueron parte de las principales demandas / Especial

Exigen reunión con Claudia Sheinbaum

Durante su marcha, los inconformes usaron pancartas y lanzaron consignas, pues, entre otras cosas, exigen una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre sus principales demandas se encuentran: Precios justos para los granos básicos

Más apoyos para productores nacionales

Seguridad en carreteras

Justicia para operadores y transportistas víctimas de violencia

Atención a desapariciones

Abasto de medicamentos

Mejores condiciones laborales en distintos sectores

Los manifestantes señalaron que el deterioro del campo y la inseguridad afectan diariamente sus actividades productivas.

Los protestas de los campesinos podrían llegar hasta los encuentros de futbol / Especial

El conflicto podría seguir creciendo

Los productores advirtieron que las movilizaciones no terminarán mientras no existan acuerdos concretos con el Gobierno Federal. Además, señalaron que la crisis del campo no puede minimizarse ni verse únicamente como un conflicto sectorial, pues aseguran que tiene consecuencias directas en la alimentación, economía y estabilidad social del país.