Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció la suspensión temporal del paro nacional luego de reportar agresiones contra operadores en diversas carreteras del país, particularmente en entidades como Veracruz, Tlaxcala y Chihuahua.

En un posicionamiento público, la organización explicó que la decisión se tomó debido a la falta de condiciones de seguridad, pese a que —aseguraron— las protestas se llevaron a cabo de forma pacífica y con demandas legítimas del sector.

Transportistas acusan represión durante movilizaciones que calificaron como pacíficas./ RS

¿Por qué se suspendió el paro nacional de transportistas?

ANTAC señaló que la pausa no responde a una solución de sus demandas, sino a la imposibilidad de garantizar la integridad de quienes participan en las movilizaciones.

La organización acusó que en algunos estados las autoridades actuaron con violencia contra los manifestantes, lo que derivó en la decisión de frenar temporalmente las protestas.

“No podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan”, advirtieron, al tiempo que dejaron abierta la posibilidad de retomar el paro en los próximos días.

La principal exigencia del sector es frenar la inseguridad y los altos costos operativos./ RS

¿Qué dice el gobierno sobre las movilizaciones?

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvo que no existen motivos para llevar a cabo el paro y aseguró que las demandas del sector han sido atendidas.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, llamó a evitar bloqueos que afecten a terceros y reiteró la disposición del gobierno federal para mantener el diálogo con los transportistas.

En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los bloqueos registrados fueron limitados y que se implementaron rutas alternas para reducir las afectaciones.

Las movilizaciones, organizadas también junto al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, reportaron presencia en al menos 20 estados, aunque autoridades federales contabilizaron 11 bloqueos en nueve entidades, lo que evidenció diferencias en las cifras.