¿Cuál su estado de salud? Offset es baleado en Florida: el rapero fue hospitalizado y hay detenidos

El mundo del hip hop volvió a sacudirse luego de que el rapero Offset fuera baleado en Estados Unidos, en un incidente ocurrido en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Florida.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el ataque ocurrió la noche del lunes en el estacionamiento del recinto, donde el cantante recibió un disparo en medio de una situación que aún no ha sido completamente esclarecida.

Offset fue atacado en en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Florida / FB: @/91OFFSETYRN

¿Qué fue lo que pasó?

Un portavoz de la policía confirmó que el incidente dejó una sola persona lesionada: "Estamos al tanto de un incidente ocurrido después de las 19:00 horas del lunes, que resultó en lesiones leves a una persona”.

Hasta ahora, las autoridades informaron que hay dos personas detenidas y que ya se iniciaron las investigaciones para determinar si se trató de un ataque directo contra el artista.

El rapero hasta el momento no ha dicho nada sobre el disparo que lo mandó directo al hospital / FB: @/91OFFSETYRN

¿Cuál es el estado de salud de Offset?

Tras el ataque, el exintegrante de Migos fue trasladado de emergencia al Memorial Regional Hospital en Hollywood, Florida, donde permanece bajo observación médica.

Su equipo rompió el silencio para tranquilizar a los fans: "Está bien. Actualmente está en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca”.

Aunque el susto fue mayúsculo, todo apunta a que la lesión no pone en riesgo su vida, pero hasta el momento el cantante no ha dicho nada sobre el ataque que recibió.

El estado de salud de Offset es estable y se reporta fuera de peligro, informaron sus familiares / FB: @/91OFFSETYRN

Detenidos y polémica con Lil Tjay

En medio del caos, el rapero Lil Tjay fue arrestado por alteración del orden público tras el incidente, aunque su defensa negó cualquier vínculo con el tiroteo. Su abogada, Dawn M. Florio, fue contundente:

“Emitimos este comunicado en relación con los falsos rumores de que Lil Tjay estuvo involucrado en un tiroteo ocurrido en el área de valet parking del Seminole Hard Rock Hollywood, que resultó en lesiones leves para Offset, exmiembro de Migos”.

Y agregó: “Lil Tjay no ha recibido ningún disparo ni ha sido acusado de ningún tiroteo. Cualquier información que afirme lo contrario es falsa. Recomendamos consultar fuentes confiables y verificar la veracidad de la información antes de compartir rumores infundados”.

Entre los detenidos está el rapero Lil Tjay, quien asegura que no accionó ninguna arma de fuego / FB: @LilTjay

Un momento delicado para el hip hop

El atentado ocurre en un contexto sensible para la industria musical, luego del asesinato de Takeoff en 2022, excompañero de Offset en Migos.