Contra

Fallece el rapero mexicano Milkman tras varias semanas hospitalizado ¿Qué le pasó?

Luego de unas operaciones, el artista no pudo recuperarse y falleció el pasado jueves / FB: @MLKMN
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:58 - 13 febrero 2026
El también productor de música urbana fue despedido por sus colegas y la disquera con la que colaboró

El mundo del rap en México está de luto. Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman, ha fallecido tras permanecer hospitalizado durante varias semanas. La noticia fue confirmada por su hermano a través de las redes sociales.

Una lucha por su salud

Hace algunas semanas, la familia del artista había informado sobre su delicado estado de salud, revelando que había sido sometido a cirugías de emergencia. Aunque nunca se especificaron los detalles del padecimiento, la situación movilizó a la comunidad artística y a sus seguidores.

Milkman estuvo varios días en el hospital tras llegar de emergencia / FB: @MLKMN

Algunos medios, afirman que el artista estuvo internado por unas hemorragias internas, las cuales no se pudieron controlar y los médicos no pudieron hacer más.

Figuras como la cantante Belinda se sumaron a las peticiones de apoyo para el rapero, generando una ola de solidaridad mientras este luchaba por su vida. A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo recibido, su hermano comunicó el desenlace fatal.

"Se fue rodeado de sus seres queridos y el impacto de su música perdurará", expresó su hermano en un emotivo mensaje, confirmando que el artista partió en paz.¿Quién era Milkman?
El rapero era conocido en la industria por su carisma y talento / FB: @MLKMN

¿Quién fue Milkman?

Óscar Botello, mejor conocido como Milkman, fue un talentoso productor y cantante de rap originario de México. Antes de dedicarse por completo a la música, se destacó como director creativo y artista visual, construyendo universos estéticos que luego trasladaría a su sonido.

Su perfil en Spotify lo describe como un creador que "construía mundos antes de que la música siquiera hablara". Su estilo único y su capacidad para producir le permitieron colaborar con artistas de talla internacional, como el puertorriqueño Álvaro Díaz, consolidándose como una figura influyente en la escena musical contemporánea.

Personajes como J Balvin lo despidieron y reconocieron su talento dentro de la música / FB: @MLKMN

Sus amigos lo despiden

A lo largo de su carrera, el Milkman conoció a muchas gente del medio artístico, que con el tiempo se hicieron sus amigos, quienes hoy lo despiden con unas emotivas palabras:

“Que en paz descanse @milkman le diste identidad a nuestro universo musical”,  dijo J Balvin

“Sony Music México lamenta el fallecimiento de Milkman, Oscar Botello. Expresamos a su familia nuestro más sentido pésame. Descanse en paz”; señaló disquera.

“Agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo, jamás lo olvidaré… Sé que luchaste hasta el final y quiero agradecer a todos los que lo apoyaron hasta el último momento. ‘Milk’, siempre serás recordado y amado. Descansa en paz”, expresó Belinda.
