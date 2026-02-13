Joan Laporta manda su apoyo al Barcelona tras la derrota ante el Atlético

Luego de la goleada del Atlético de Madrid sobre el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la ida de las Semifinales de la Copa del Rey, uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el ex presidente y candidato a la reelección culé, Joan Laporta.

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP

¿Qué dijo Laporta?

Tras el pitido final en Madrid, el presidente no tardó en emitir un comunicado a través de sus redes sociales. En este declaró que tiene toda la confianza en Hansi Flick y sus jugadores, quienes tienen la oportunidad de realizar ‘una remontada histórica’.

“Todo mi apoyo a Hansi Flick, a los jugadores, a Deco y a su equipo. Con la fuerza de todos los culés sabemos que tienen una oportunidad histórica para realizar una gran remunerada al Spotify Camp Nou el propio 3 de marzo”, escribió Laporta.

Joan Laporta al centro | AP

Joan también recalcó que lo que incendio en el metropolitano no fue nada más que una serie de errores, los cuales terminaron por marcar la pronta caída del club blaugrana apenas a los primeros 45 minutos del juego, además de repartir culpas entre el césped y el colegiado.

“Lamentablemente, ayer sufrimos una serie de contratiempos, desde un campo en mal estado hasta un gol anulado injustamente que nos impidió iniciar una remontada posible en la vuelta si todos nos unimos y animamos al equipo como en las grandes noches épicas que hemos vivido en el estadio”, añadió.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona&nbsp;

Por la remontada histórica

Finalmente, Joan Laporta concluyó su comunicado pidiendo a la afición culé estar con el equipo ahora más que nunca, ya que necesitaran una gran unión para encarar el juego de vuelta en el Spotify Camp Nou, donde los fanáticos buscarán vivir un nuevo e histórico milagro.

“Ahora más que nunca, necesitamos apoyar a nuestros futbolistas. Pido a los socios, a los aficionados y a toda la afición que les transmitan el cariño que les tenemos y el orgullo que nos inspiran por cómo defienden nuestros colores”, concluyó.

Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP