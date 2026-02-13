Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Allan Corona se convierte en el cuarto hombre mexicano que participa en los Juegos Olímpico de invierno

Allan Corona en los juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AFP
Aldo Martínez 08:33 - 13 febrero 2026
El originario de la CDMX llegó en la posición 105 en la prueba de los 10km del Esquí de Fondo

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 trajeron consigo grandes sorpresas para el mundo del deporte. Desde regresos épicos, debuts con oro y para México, historia pura de la mano de Allan Corona, atleta que se convirtió en el cuarto hombre en participar en esta justa de invierno.

Allan Corona en el final de la prueba de esquí de fondo | AP

¿Quién es Allan Corona?

Originario de la CDMX, el deportista mexicano reside en Noruega, por lo que las condiciones del país le han ayudado para mejorar su rendimiento y tener una mayor preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.

En su especialidad, la prueba de esquí de fondo, logró cruzar la meta en la posición 105, haciendo historia en el deporte mexicano al ser el cuarto atleta en participar en la justa internacional.

Allan Corona con el sudafricano, Matthew Smith | AFP

Pese a la posición obtenida, Corona se retiró de la nieve con los brazos en alto, sabiendo lo que significó haber participado y llegado hasta el final, registrando un tiempo de 28:33.9. De este modo, Corona quedó enmarcado en la historia del deporte en México. 

Tras su llegada a la meta, Corona no solo se vio sonriente mientras levanta los brazos, sino que en lugar de retirarse esperó a al sudafricano, Matthew Smith, a quién recibió con un cariñoso abrazo en señal de compañerismo y respeto. 

Allan Corona, Samer Tawk, Matthew Smith y Rakan Alireza tras prueba de esquí de fondo | AFP

¿Cómo quedó el resto de la prueba?

En la parte alta de la prueba d  los 10 km de esquí libre, el hombre que se robó el oro fue el noruego, Johannes Hoesflot Klaebo, quien cerró su participación con un tiempo de 20:36.2, dejando una diferencia de 7:57.7 entre él y el mexicano.

El resto del podium lo completaron el francés, Mathis Desloges y Einar Hedegart, también de nacionalidad Noruega, dejando en claro la potencia de su país en las competencias de interno.

