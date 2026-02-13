Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Más vale "juntarse" que casarse: los mexicanos le huyen al matrimonio por esta razón

Las personas casadas bajaron de 47.6% a 36.3% / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:37 - 13 febrero 2026
INEGI dice que en 20 años los matrimonios cayeron más de 11 puntos, mientras que las uniones libres van en aumento

¡Ni con anillo ni con papeles! Cada vez son más las parejas en México que prefieren vivir bajo el mismo techo sin pasar por el altar ni el Registro Civil. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el matrimonio está en decadencia, mientras que la unión libre está más viva que nunca.

El estudio, revelado con motivo del Día del Amor y la Amistad, muestra que entre 2005 y 2025, las personas casadas bajaron de 47.6% a 36.3%, mientras que las que viven en unión libre subieron de 11.1% a 17.6%.

Las parejas hoy en día, prefieren estar en unión libre antes que casarse / FREEPIK

Jóvenes prefieren la unión libre 

Pero si creías que eran los más jóvenes quienes aún creían en el amor "para siempre", piénsalo de nuevo. Los de 15 a 29 años pasaron de estar casados en 20.9% a sólo 7.6%. En cambio, la unión libre en ese grupo creció a 15.9%. ¡Vivan los roomies con derechos!

Quienes más han abandonado el anillo y las arras son los hombres de entre 30 y 59 años, pues pasaron de 70% casados a sólo 48.2%. Las mujeres también bajaron, pero en menor proporción: de 66.2% a 46.8%.

Incluso los adultos mayores han decidido dejar el "hasta que la muerte nos separe", pues en mayores de 60 años el matrimonio bajó de 55.3% a 52.4%, y la unión libre aumentó de 5.6% a 7.2%.

Para una boda, las mujeres son las más puestas antes de los 25 años / FREEPIK

Pero los solteros son menos… 

Eso sí, el INEGI también reveló que la soltería no está de moda como en los 2000’s. La población de solteros pasó de 33.2% a 31.9% en el mismo periodo.

En cuanto a los registros oficiales, en 2024 se contabilizaron 486 mil 645 matrimonios. De estos, el 98.7% fueron entre personas de distinto sexo y el 1.3% entre personas del mismo sexo.

Quintana Roo lidera en el país con 7.2 matrimonios por cada mil habitantes / FREEPIK

Mujeres, la que más rápido se casan 

Y si hablamos de quién se casa más joven, el dato es demoledor: 26.9% de las mujeres y 18.4% de los hombres dieron el "sí, acepto" antes de los 25 años.

¿Dónde se casan más? Quintana Roo lidera con 7.2 matrimonios por cada mil habitantes, seguido por Campeche, Sinaloa, Durango y Guanajuato. En contraste, donde menos se casan es en Ciudad de México y Tlaxcala, ambos con 3.1 bodas por cada mil habitantes.

