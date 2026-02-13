El Reporte Ponce: Estados Unidos, el mercado favorito del futbol mexicano

Vecinos. Cerró el periodo de trasferencias invernal en las Ligas más importantes del mundo y el análisis de FIFA de los fichajes internacionales confirma una tendencia: el futbol del que más jugadores compran los clubes mexicanos no está en Sudamérica o Europa, sino de Estados Unidos, para que sigan diciendo que los vemos por debajo del hombro.

El organismo publicó su reporte de traspasos entre federaciones de esta última ventana de transferencias, y confirmó que en México, la principal elección para adquirir jugadores del extranjero (115) es desde Estados Unidos (23), mientras que le siguen lejos en segundo lugar los mercados de España y Argentina (11). Los mejores ejemplos de adquisiciones del balompié del nuestro vecino este mercado son los refuerzos de Chivas, Brian Gutiérrez (Chicago) y Jonathan Pérez (Nashville), así como Orellano (Cincinnati) a Rayados, Araujo (Orlando) a Tigres y Josef Martínez (San José) a Tijuana.

Y para salidas al exterior (63), el futbol mexicano tiene como principal destino Argentina (11), seguido de Colombia (7) y Estados Unidos y España (6).

CRUZ AZUL GANA PODER CON LA PLANTA

Vaya noticia que recibió ayer Cruz Azul, pues recuperó la planta donde todo se generó, la de Jasso, Hidalgo, que me cuentan que representaba cuando fue tomada por los disidentes fieles a Billy Álvarez, que estaban en contra de la nueva administración encabezada por Víctor Velázquez, poco más del 40% del negocio de la cooperativa. Una sola planta. Ahora festejaron más de 2 mil 500 trabajadores que habían perdido su lugar de empleo por el enojo de un grupo.

¿Y cómo afecta a La Máquina? La Cooperativa encontró la forma de suplir este bajón en el ingreso con las otras tres plantas y las otras unidades de negocio de la institución, por lo que ahora con la recuperación del corazón productivo, lo único que sucederá es que Cruz Azul tendrá más energía y capacidad para respaldar a su club, que de por sí ya es estable, pues ahora tendrá más músculo. Al final es una tremenda noticia positiva para los aficionados celestes.

PUMAS NO TIENE BRONCA CON EL ATHLETIC

FIFA bloqueó al Athletic de Bilbao para fichar por el caso de Alex Padilla, portero mexicano y español que no cumplió el periodo de préstamo con Pumas por volver al club vasco, por lo que el conjunto universitario fue compensado por 300 mil euros. Me cuentan que fue un movimiento que activó el mecanismo internacional para sancionar a los ibéricos, pero no habrá problema.

Desde España confían que Universidad explique que existía una cláusula en la cesión que permitía el retorno de Padilla si así lo requerían en Bilbao, y me aseguran en Cantera que aunque fue sorpresivo y sin aviso a tiempo, no pueden hacer nada y la discrepancia se resolverá en estos días.

PROMOTOR BATEADO DE NUEVO COMO DUEÑO