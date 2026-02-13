Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Zacatecas bajo fuego: Este es el saldo tras el ‘ataque’ a Pepe Aguilar y a su familia

Tras el enfrentamiento en el municipio de Villanueva, se detuvieron a 4 personas / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:09 - 13 febrero 2026
Autoridades confirman que la emboscada no iba contra los cantantes sino contra un grupo de patrullaje

La violencia volvió a encender las alarmas en Zacatecas. Cuatro hombres, entre ellos un jefe de plaza, fueron detenidos tras un ataque armado en el municipio de Villanueva, muy cerca del rancho de Ángela Aguilar y de la casa de su padre, Pepe Aguilar.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó mediante un comunicado que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad logró desarticular una célula criminal tras un operativo conjunto en la zona.

Entre los detenidos están Alberto “N” (47 años), Claudio “N” (18), Juan “N” (21) y Flavio Alberto “N” (38), este último identificado como jefe de plaza de una organización criminal que operaba en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

Por la tarde del jueves, se corrió el rumor de que la familia Aguilar había sido atacada por un comando armando / Redes Sociales

¿Qué sucedió cerca del rancho de los Aguilar?

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban un operativo en la comunidad de Tayahua, y fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

“La situación fue controlada de manera inmediata y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno: Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ)”, señaló la SSP.

La Mesa Estatal aclaró que la agresión fue dirigida a una unidad policial y no a particulares, además de confirmar que no se reportaron bajas entre los agentes.

Vehículos, armas y droga fueron decomisada a los presuntos sicarios integrantes de una célula criminal / Redes Sociales

¡Iban bien armados!

El operativo no solo dejó detenidos: las autoridades también aseguraron un importante arsenal, así como explosivos y drogas.

Esto fue lo incautado:

  • Tres armas largas

  • Diez cargadores abastecidos

  • Cuatro chalecos balísticos

  • Cincuenta estrellas ponchallantas

  • 42 dosis de cristal

  • 26 dosis de cocaína

  • 36 bolsitas de marihuana

  • Dos paquetes con explosivos

  • Cordón detonante, estopines y un control detonante

  • Una camioneta

La familia Aguilar asegura que ellos se encuentran bien y que están en la Ciudad de México / Especial

Todo el material, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para iniciar las investigaciones.

Mientras tanto, la familia Aguilar solo detalló que se encuentra en la Ciudad de México, pero la cercanía del ataque con sus propiedades encendió las alertas de sus seguidores.

