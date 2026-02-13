Zacatecas bajo fuego: Este es el saldo tras el ‘ataque’ a Pepe Aguilar y a su familia

La violencia volvió a encender las alarmas en Zacatecas. Cuatro hombres, entre ellos un jefe de plaza, fueron detenidos tras un ataque armado en el municipio de Villanueva, muy cerca del rancho de Ángela Aguilar y de la casa de su padre, Pepe Aguilar.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó mediante un comunicado que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad logró desarticular una célula criminal tras un operativo conjunto en la zona.

Entre los detenidos están Alberto “N” (47 años), Claudio “N” (18), Juan “N” (21) y Flavio Alberto “N” (38), este último identificado como jefe de plaza de una organización criminal que operaba en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

Por la tarde del jueves, se corrió el rumor de que la familia Aguilar había sido atacada por un comando armando / Redes Sociales

¿Qué sucedió cerca del rancho de los Aguilar?

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) realizaban un operativo en la comunidad de Tayahua, y fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

“La situación fue controlada de manera inmediata y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno: Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ)”, señaló la SSP.

La Mesa Estatal aclaró que la agresión fue dirigida a una unidad policial y no a particulares, además de confirmar que no se reportaron bajas entre los agentes.

Vehículos, armas y droga fueron decomisada a los presuntos sicarios integrantes de una célula criminal / Redes Sociales

¡Iban bien armados!

El operativo no solo dejó detenidos: las autoridades también aseguraron un importante arsenal, así como explosivos y drogas.

Esto fue lo incautado: Tres armas largas

Diez cargadores abastecidos

Cuatro chalecos balísticos

Cincuenta estrellas ponchallantas

42 dosis de cristal

26 dosis de cocaína

36 bolsitas de marihuana

Dos paquetes con explosivos

Cordón detonante, estopines y un control detonante

Una camioneta

La familia Aguilar asegura que ellos se encuentran bien y que están en la Ciudad de México / Especial

Todo el material, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para iniciar las investigaciones.