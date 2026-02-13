Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Se agotan los preservativos gratuitos en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminarán en 22 de febrero / AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 10:33 - 13 febrero 2026
De acuerdo con medios italianos, miles de condones que fueron repartidos entre los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 y están hospedados en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo se han agotado

Los preservativos gratuitos para los atletas se agotaron en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo incluso antes de la mitad de los Juegos Olímpicos de Invierno, según informa el diario italiano "La Stampa". Varios miles de condones con el logo olímpico fueron distribuidos sin costo a los deportistas, pero todos se han terminado en Cortina, señaló el periódico.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno l AP

No está claro si habrá una nueva reposición. Alrededor de 2900 atletas compiten en los Juegos de Invierno, que se extienden hasta el 22 de febrero, y aquellos que participan en las pruebas de montaña se alojan principalmente en Cortina. La otra Villa Olímpica se encuentra en Milán para las competiciones de patinaje artístico.

Leerdam se coronó en los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

Tradicionalmente, en los Juegos de Verano e Invierno se proporcionan preservativos en las Villas Olímpicas. Esta práctica se inició por primera vez en 1988, en los Juegos de Verano de Seúl. Se dice que en los Juegos de París 2024 se distribuyeron alrededor de 300.000 preservativos, según fuentes. "La Stampa" cita a un atleta, que prefirió permanecer en el anonimato, diciendo: "Las existencias se agotaron en solo tres días. Nos prometieron que llegarían más. ¿Pero quién sabe cuándo?".

Lindsey Vonn es evacuada tras sufrir una caída en la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Milan Cortina 2026 | AP
Lindsey Vonn es evacuada tras sufrir una caída en la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Milan Cortina 2026 | AP
