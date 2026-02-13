Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Así fue la detención de Kevin, presunto agresor de Jeremy en secundaria de Tláhuac

Kevin, de 14 años, no enfrentaría un proceso penal por ser menor de edad/X: @JJDiazMachuca-C4 Jiménez
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:41 - 13 febrero 2026
Padres de familia intentaron linchar al joven, pero policías de la CDMX lo impidieron al llevarlo detenido

Mientras Jeremy, de 15 años, estudiante de la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la alcaldía Tláhuac, se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalado, se ha filtrado un video que muestra el momento exacto en que fue detenido su presunto agresor, Kevin, de 14 años, quien incluso fue agredido por padres de familia antes de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se lo llevaran en una patrulla.

Estudiante de secundaria en Tláhuac fue apuñalado por otro joven/X: @Dafne148Mora

El momento de la pelea quedó grabado

En un primer video se pudo observar cuando Jeremy y Kevin —este último, aparentemente hermano de otro estudiante de la misma secundaria— se pelean a golpes ante la mirada de otros jóvenes y padres de familia que no hacen nada por evitarlo.


La pelea se detiene cuando el joven de 15 años comienza a sangrar por la espalda, producto de las apuñaladas que recibió de su rival.

Kevin fue golpeado antes de ser detenido

En un segundo video, que ha comenzado a circular en redes sociales, únicamente aparece Kevin, quien está tendido en el piso luego de ser golpeado por adultos, aparentemente padres de familia enardecidos por lo que recién había sucedido.


En las imágenes también aparecen policías capitalinos del sector Zapotitla, quienes, aunque intentan resguardar al joven, no evitan que sea golpeado, hasta que finalmente lo suben a la parte trasera de una patrulla para llevárselo detenido.

El presunto agresor fue golpeado y estuvo a punto de ser linchado/X: @JJDiazMachuca

Familia exige que se investigue como intento de homicidio

Familiares de Jeremy han denunciado públicamente que el caso se está manejando como presunto delito de lesiones, por lo que exigen a las autoridades que se investigue como presunto intento de homicidio.


Mientras tanto, el joven de 15 años está siendo atendido en el Hospital Pediátrico Legaria, reportado como grave, ya que presenta tres perforaciones en el pulmón. Además, las puñaladas provocaron que perdiera dos órganos: el bazo, ubicado en el lado izquierdo del abdomen.

Está grave, perdió dos órganos. Que no se quede impune este caso, que no hagan caso omiso”, declaró la abuela de la víctima.

¿Qué pasa legalmente cuando el agresor es menor de edad?

Pese a la gravedad del caso, en México el sistema legal establece que los menores de edad no van a la “cárcel” tradicional de adultos, sino que están sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

A continuación, los puntos clave sobre la responsabilidad penal de menores en 2026:


Menores de 12 años

Son considerados sujetos de asistencia social.
No pueden ser procesados penalmente ni privados de su libertad por cometer un delito.


Adolescentes (12 a menos de 18 años)

Son penalmente responsables y se dividen en tres grupos etarios para determinar las sanciones:

  • Grupo I: 12 a menos de 14 años.

  • Grupo II: 14 a menos de 16 años.

  • Grupo III: 16 a menos de 18 años.


El internamiento es el último recurso y debe aplicarse por el tiempo más breve posible. Históricamente, la pena máxima de internamiento ha sido de hasta 5 años para adolescentes del grupo de mayor edad.

