Bodas colectivas gratuitas en CDMX: cómo casarte este 14 de febrero

Con motivo del 14 de febrero, el Registro Civil de la Ciudad de México convoca a parejas residentes de las 16 alcaldías a participar en las bodas colectivas gratuitas, un programa que permite formalizar legalmente la unión marital sin pagar derechos administrativos.

Las bodas colectivas en la CDMX permitirán a cientos de parejas casarse de forma gratuita en 2026./ RS

La iniciativa se realiza cada año como una forma de facilitar el acceso al matrimonio civil, agilizar los trámites y promover la regularización de parejas que desean dar este paso importante en su relación.

¿Dónde y cuándo será la ceremonia colectiva?

La ceremonia principal está programada para el viernes 14 de febrero en la Explanada Madero del Complejo Cultural Los Pinos, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con inicio en punto de las 09:00 horas.

Casate totalmente gratis a través de las Bodas Colectivas en la CDMX/ Oronoticias

Este evento permite que muchas parejas celebren su unión civil al mismo tiempo, en un ambiente comunitario y simbólico, con el respaldo legal del Estado.

¿Cómo participar en las bodas colectivas?

Para ser parte de estas bodas colectivas, las parejas interesadas deben haber entregado su documentación en los juzgados del Registro Civil antes de la fecha límite establecida en la convocatoria, la cual varía cada año pero generalmente se extiende hasta días antes del evento. Los documentos comunes requeridos incluyen: Copia certificada del acta de nacimiento de ambos contrayentes.

Comprobante de domicilio de la CDMX , con vigencia reciente.

Identificación oficial vigente (original y copia) de cada persona.

Certificado del Registro de Deudores Alimenticios Morosos , cuando aplique.

En muchos casos se pide una constancia de curso prenupcial. Las inscripciones suelen recibir gran demanda, por lo que en algunos años las autoridades han habilitado lugares adicionales para que más parejas puedan participar.

El Registro Civil de la Ciudad de México convoca a parejas residentes de las 16 alcaldías a participar en las bodas colectivas gratuitas. / X: @DGRCivilCDMX

¿Cuál es el costo para casarse en estas bodas colectivas?

La gran ventaja de este programa es que el trámite es totalmente gratuito, ya que el Gobierno de la Ciudad de México cubre los derechos de matrimonio civil para las parejas inscritas, eliminando la carga económica de un proceso que, de forma individual, sí genera pagos.

Además de la ceremonia en sí, los contrayentes reciben su acta de matrimonio correspondiente, que les otorga todos los derechos y obligaciones que marca la ley mexicana.

Requisitos clave para participar

Antes de acudir a la ceremonia, las parejas deben asegurarse de contar con: Documentación completa y actualizada , que incluye actas, identificaciones y comprobantes.

La entrega de papeles en los juzgados del Registro Civil de su alcaldía dentro del plazo marcado por la convocatoria.

Cumplir con cualquier requisito adicional especificado por el Registro Civil, como presentar constancias cuando la ley lo exige.