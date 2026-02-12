Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Fraude con pasaporte mexicano: así puedes detectar una página falsa antes de pagar

La SRE alertó sobre páginas falsas que ofrecen citas para el pasaporte mexicano. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:38 - 11 febrero 2026
Crece la alerta por sitios web que imitan al portal oficial para agendar citas de pasaporte, en los que piden datos y pagos que no forman parte del trámite real.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advierte a solicitantes de pasaporte mexicano sobre la existencia de páginas web falsas que se hacen pasar por su portal oficial para agendar citas y obtener datos personales, incluso cobrar pagos que no corresponden al proceso verdadero.

Estos sitios fraudulentos muchas veces replican el diseño, logotipos y formularios del portal oficial, lo que puede generar confianza entre las personas que buscan sacar o renovar su pasaporte. En algunos casos, los estafadores piden realizar pagos en tiendas de conveniencia o por otros medios no autorizados con la promesa de agendar una cita, atrayendo a usuarios que desconocen cómo funciona el proceso oficial.

Las citas para el pasaporte mexicano son gratuitas y no requieren intermediarios./ Pixabay

Señales para detectar una página falsa de pasaporte

Especialistas en seguridad digital y autoridades federales recomiendan prestar atención a las siguientes señales de alerta antes de introducir cualquier dato personal o realizar un pago:

  • El dominio NO termina en “.gob.mx”. Los sitios oficiales del Gobierno de México siempre usan este dominio.

  • Ofrecen “agilizar” citas o servicios que en realidad se hacen de forma gratuita a través del canal oficial.

  • Solicitan pagos en tiendas de conveniencia o por transferencia a cuentas personales.

  • Piden información como CURP o datos bancarios antes de confirmar una cita.

Este tipo de fraude digital forma parte de una modalidad en línea conocida como phishing, en la que ciberdelincuentes imitan portales oficiales para engañar a usuarios y obtener datos sensibles o dinero.

Verifica que el sitio termine en “.gob.mx” antes de ingresar tus datos personales. / Pixabay

¿Dónde debes agendar tu cita de pasaporte para que sea seguro?

Para asegurar que tu trámite sea legítimo y no te lleve a un fraude, la SRE recuerda que la asignación de citas es gratuita y se debe hacer únicamente por los canales oficiales:

  • Sitio web oficial de citas: citas.sre.gob.mx

  • Llamadas o WhatsApp: 55 8932 4827

La dependencia insiste en que no existe ningún intermediario autorizado para obtener citas de pasaporte, y que los pagos sólo se realizan en bancos autorizados después de generar el formato de pago oficial.

Autoridades recomiendan no realizar pagos en tiendas de conveniencia para tramitar el pasaporte ./ Pixabay

Consejos prácticos para tu seguridad digital

  • Siempre verifica que la dirección web inicie con “https://” y termine en “.gob.mx” antes de entrar tus datos.

  • No pagues en tiendas de conveniencia para garantizar una cita; ese no es un paso oficial del trámite.

  • Si recibes enlaces por redes sociales, correos o mensajes, no los abras sin comprobar que provienen de los canales de la SRE.

  • Ante cualquier sospecha de fraude, puedes reportarlo o presentar una denuncia ante la Fiscalía o la Unidad de Inteligencia Cibernética.

El fraude digital para tramitar pasaporte suele comenzar con enlaces compartidos en redes sociales./ Pixabay
