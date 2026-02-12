Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

'Llego al club más grande México': Thiago Espinosa tras llegar al América

Thiago Espinosa con Racing I X:@RacingClubUru
Aixa Salinas Castillo 19:50 - 11 febrero 2026
El lateral charrúa se une al equipo de André Jardine como el último refuerzo del torneo

Thiago Espinosa ya pisa suelo mexicano. El lateral uruguayo arribó a la capital del país para integrarse al Club América y convertirse en el último refuerzo del equipo para el Clausura 2026 de la Liga MX.

Espinosa con Racing I @RacingClubUru

A su llegada, el futbolista no ocultó la emoción por dar este paso en su carrera y dejó claro que entiende la magnitud del reto que asume en Coapa.

“Me siento muy contento de estar aquí. Sé al club al que llego: es el más grande de México y uno de los más grandes de América”, expresó.
Thiago Espinosa en partido I X:@RacingClubUru

Espinosa, procedente del Racing Club de Montevideo, aseguró que su compromiso será total desde el primer día, enviando además un mensaje directo a la afición azulcrema.

“Quiero decirle a la hinchada que tienen a un jugador que va a dejarlo todo, que en cada partido dará el máximo, que se entregará al cien por ciento en cada entrenamiento y que siempre buscará que las cosas salgan de la mejor manera para el equipo y para todos”.

Con 21 años, el defensor llega para reforzar la banda izquierda y aumentar la competencia interna en un plantel que apunta alto tanto en la Liga MX como en torneos internacionales. Su incorporación cerraría el mercado de fichajes para las Águilas, que buscan mantener el protagonismo en el futbol mexicano.

América sigue con ventaja en casa | MEXSPORT
'Llego al club más grande México': Thiago Espinosa tras llegar al América
