Futbol Nacional

Un clásico con herencia: la unión de la ‘Hormiga’ González y su padre ante América

Armando 'Hormiga' González en el Clásico Nacional | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 19:18 - 11 febrero 2026
Armando González Bejarano, padre de la 'Hormiga' González, habla de lo que significa un Clásico Nacional

El Clásico Nacional no solo divide pasiones, también construye historias familiares que trascienden generaciones. Para Armando González Bejarano y su hijo, la ‘Hormiga’ González, el duelo entre Chivas y América representa mucho más que 90 minutos de futbol: es un legado compartido, una promesa cumplida y un vínculo que se ha fortalecido entre goles, recuerdos y orgullo Rojiblanco.

LA RESPONSABILIDAD DE JUGAR EN CHIVAS

Destacar en un Clásico Nacional ante América es una experiencia que, según Armando González Bejarano, marca la carrera de cualquier futbolista. Desde su propia vivencia, entiende la dimensión que tiene asumir el rol de delantero de Chivas en el partido más importante del calendario y la manera en que ese peso se transforma en legado.

“Ser el centro delantero de Chivas siempre es algo muy importante. Él (‘Hormiga’) ha asumido esa responsabilidad con mucha personalidad y así lo ha demostrado. Los partidos contra América son especiales, te marcan. Yo tuve la oportunidad de anotarles con otros equipos, pero hacerlo en un clásico y que ese gol sea el del triunfo, claro que deja huella”, reveló.

Uno de los recuerdos que más lo marcó tras anotar ante el acérrimo rival ocurrió días después del encuentro, cuando comprendió el verdadero alcance de lo que significa regalarle una alegría a la afición.

Armando González Bejarano, padre de la 'Hormiga' | RÉCORD

“Recuerdo que la semana siguiente al clásico fuimos a jugar a Ciudad de México y, cuando bajábamos del avión, un señor me regaló un libro dedicado. Me dijo que quería dármelo por el gran momento que le hicimos pasar a su hijo. Eso te marca, porque entiendes que no solo impactas en tu vida, sino también en la de otras personas. Te sientes importante por haber generado algo tan especial, aunque sea por un momento”, detalló.

Hoy, la historia se escribe desde otra perspectiva. Como padre, vive cada clásico con intensidad, consciente de la trascendencia del duelo, pero priorizando el bienestar de su hijo por encima de cualquier resultado.

“Jugar un clásico siempre es un partido de gran trascendencia. Como familia, lo único que pedimos es que esté bien y que le vaya bien. Yo siempre lo molestaba diciéndole que cuando metiera un gol en el clásico, me avisara. Cuando por fin lo logró, lo primero que hizo fue llamarme y decirme: “Ya lo metí”, aseguró.
Armando González en el Clásico Nacional | IMAGO7

EL GOL DE HORMIGA AL AMÉRICA

El gol más reciente ante América lo vivió desde la tribuna, en un instante que combinó nervios, ilusión y orgullo, y que quedó grabado como uno de los momentos más emotivos para la familia.

“Ese gol lo viví en el estadio. Cuando tomó el balón y empezó a conducir, me puse muy nervioso. Pensé que la pasara o que se abriera; imaginaba otra jugada. Pero recortó y tiró. Fueron diez o quince segundos muy intensos y muy especiales. Después pude bajar a la cancha y saludarlo rápidamente. Fue un momento muy bonito y emotivo”, concluyó de manera emotiva.
'Hormiga' González festeja gol al América | IMAGO7
