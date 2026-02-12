Sam Darnold agradece a los Seahawks por confiar en él tras ganar el Super Bowl LX

Tras consagrarse campeones del Super Bowl LX, los Seattle Seahawks iniciaron oficialmente los festejos con su afición en el Lumen Field, donde el mariscal de campo Sam Darnold fue uno de los principales protagonistas. Luego de la lluvia de confeti que acompañó la victoria del pasado domingo en el Levi's Stadium, el quarterback aprovechó el arranque del desfile de campeones para expresar públicamente su agradecimiento a las personas y decisiones que marcaron su camino hasta el segundo Trofeo Lombardi en la historia de la franquicia.

Darnold ya había compartido palabras de gratitud tras el partido, especialmente dirigidas a sus padres, a quienes atribuyó su éxito por la fe constante que siempre depositaron en él. Ese mismo mensaje fue el eje central de su discurso frente a miles de aficionados este miércoles en Seattle, en una celebración que reunió a jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo.

Sam Darnold, en el Super Bowl LX | AP

El mensaje de Sam Darnold ante la afición de Seattle

Sosteniendo el Trofeo Lombardi con una mano y una cerveza con la otra, Sam Darnold se dirigió a la multitud con un discurso en el que destacó la confianza y al respaldo recibido tanto por el equipo, como por la afición durante la temporada.

"He hablado mucho sobre la fe esta última semana. Mucha gente no creía en mí, pero eso no importaba porque mis allegados sí lo hicieron, y eso los incluye a todos ustedes. Les estoy inmensamente agradecido. Esa lista también incluye a Jody Allen, dueña del equipo, a John Schneider y al entrenador Mike Macdonald. Gracias por la confianza que depositaron en mí al traerme el año pasado".

El mariscal de campo también tuvo palabras para sus compañeros de equipo, destacando el respaldo dentro del vestidor como un factor determinante. "Y por último, pero no menos importante, a estos jugadores, por creer en mí. No estaría aquí sin estos muchachos", concluyó.

Sam Darnold con los Seahawks | AP

El camino de Darnold

Seleccionado como la tercera elección global del draft de 2018, Darnold inició su carrera con los New York Jets, donde permaneció tres temporadas antes de ser enviado a los Carolina Panthers, equipo que decidió no renovarle contrato. Posteriormente, en 2023, fue suplente de Brock Purdy con los San Francisco 49ers, antes de reencontrarse con continuidad y protagonismo en Minnesota, lo que abrió la puerta a su llegada a los Seahawks.

La celebración también sirvió para recordar el contexto en el que se dio la llegada de Sam Darnold a Seattle. En marzo, la organización fue objeto de fuertes críticas tras traspasar a Geno Smith y firmar a Darnold con un contrato de tres años y 100.5 millones de dólares. El quarterback venía de una temporada de Pro Bowl con los Minnesota Vikings, aunque su rendimiento disminuyó al cierre de la campaña regular y en la derrota en la ronda de comodines.

Durante la postemporada, Darnold encontró un gran nivel. El QB así lanzó cinco pases de anotación sin registrar entregas de balón. En la victoria por 29-13 ante los New England Patriots en el Super Bowl LX, completó 19 de 38 pases para 202 yardas y un touchdown. El dato contrastó con la temporada regular, en la que lideró la liga con 20 entregas de balón, aunque cerró el año sin perderlo en los últimos cuatro encuentros.