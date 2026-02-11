NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers

Una alta dosis de rivalidad deportiva, fue el ingrediente 'picoso' durante la celebración de los Seattle Seahawks, como flamantes Campeones del Super Bowl LX, donde se impusieron 29-13 a los New England Patriots, justo en la casa de sus acérrimos rivales en la División Oeste de la NFC: los San Francisco 49ers.

El HC Mike Macdonald permite a los aficionados acercarse al trofeo Vince LOmbardi. l AP

En un programa de discursos de aproximadamente 35 minutos dentro del Lumen Field con las gradas abarrotadas, el narrador de Seahawks, Steve Raible, cuyas raíces en el equipo abarcan los 50 años de existencia de la franquicia, desde su época como jugador del primer equipo en la temporada 1976, fue el maestro de ceremonias.

Raible dio inicio a la celebración señalando que los Seahawks ganaron el Trofeo Vince Lombardi "en el estadio, en el campo y fuera del vestuario" de sus más acérrimos rivales: los San Francisco 49ers. "El karma, como dicen, es algo muy curioso", agregó.

Fue en el estadio, en el campo y fuera del vestuario de 49ers. El karma, como dicen, es algo muy curioso.

Luego, el gerente general de los Seahawks, John Schneider, le dio vida a la fiesta con una charla de cuatro minutos que también incluyó un momento emotivo al referirse a que el equipo había tenido ángeles cuidándolos esta temporada debido a la pérdida de su padre William en octubre, así como a pérdidas similares de jugadores como el linebacker Ernest Jones IV, el quarterback Drew Lock, el tackle izquierdo Charles Cross y el receptor Jake Bobo.

"Solo hemos perdido un partido desde que falleció mi padre con esos ángeles (cuidando al equipo)", dijo Schneider, sosteniendo un vaso rojo. "Sabemos que Paul Allen (elexpropietario), quien falleció en 2018 nos ha cuidado".

La multitud acompañó a los Seahawks en su desfile por las calles. l AP

El entrenador Mike Macdonald, quien entró al estadio con el Trofeo Lombardi entre grandes aplausos de algunos de los aproximadamente 50 mil espectadores en el Lumen Field, lo siguió. Y después de que Raible comentara que Macdonald debería haber sido el Entrenador del Año de la NFL, Macdonald, aún con el Trofeo Lombardi en la mano, dijo: "Creo que me quedo con este trofeo".

AJ Barner showing off the moves 😂 pic.twitter.com/nGjguBZb3M — NFL (@NFL) February 11, 2026

Los Seahawks son aclamados en las calles por su afición. l AP