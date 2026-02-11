Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers

Los Seahawks son arropados por su afición. l AP
Mario Hernández 16:35 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Campeón del Super Bowl LX presentó en sociedad ante afición su segundo Vince Lombardi para agasajar a miles de aficionados en las calles y el Estadio Lumen Field de la 'Ciudad Esmeralda'

Una alta dosis de rivalidad deportiva, fue el ingrediente 'picoso' durante la celebración de los Seattle Seahawks, como flamantes Campeones del Super Bowl LX, donde se impusieron 29-13 a los New England Patriots, justo en la casa de sus acérrimos rivales en la División Oeste de la NFC: los San Francisco 49ers.

El HC Mike Macdonald permite a los aficionados acercarse al trofeo Vince LOmbardi. l AP

En un programa de discursos de aproximadamente 35 minutos dentro del Lumen Field con las gradas abarrotadas, el narrador de Seahawks, Steve Raible, cuyas raíces en el equipo abarcan los 50 años de existencia de la franquicia, desde su época como jugador del primer equipo en la temporada 1976, fue el maestro de ceremonias.

Sam Darnold, levanta orgulloso el Lombardi. l AP

Raible dio inicio a la celebración señalando que los Seahawks ganaron el Trofeo Vince Lombardi "en el estadio, en el campo y fuera del vestuario" de sus más acérrimos rivales: los San Francisco 49ers. "El karma, como dicen, es algo muy curioso", agregó.

Fue en el estadio, en el campo y fuera del vestuario de 49ers. El karma, como dicen, es algo muy curioso.

Luego, el gerente general de los Seahawks, John Schneider, le dio vida a la fiesta con una charla de cuatro minutos que también incluyó un momento emotivo al referirse a que el equipo había tenido ángeles cuidándolos esta temporada debido a la pérdida de su padre William en octubre, así como a pérdidas similares de jugadores como el linebacker Ernest Jones IV, el quarterback Drew Lock, el tackle izquierdo Charles Cross y el receptor Jake Bobo.

"Solo hemos perdido un partido desde que falleció mi padre con esos ángeles (cuidando al equipo)", dijo Schneider, sosteniendo un vaso rojo. "Sabemos que Paul Allen (elexpropietario), quien falleció en 2018 nos ha cuidado".

La multitud acompañó a los Seahawks en su desfile por las calles. l AP

El entrenador Mike Macdonald, quien entró al estadio con el Trofeo Lombardi entre grandes aplausos de algunos de los aproximadamente 50 mil espectadores en el Lumen Field, lo siguió. Y después de que Raible comentara que Macdonald debería haber sido el Entrenador del Año de la NFL, Macdonald, aún con el Trofeo Lombardi en la mano, dijo: "Creo que me quedo con este trofeo".

Los Seahawks son aclamados en las calles por su afición. l AP

Finalmente, el equipo, staff y personal administrativo salieron del inmueble para comenzar el desfile por las calles de Seattle, donde se volcó la famosa afición, conocida como el 'Jugador 12'.

Últimos videos
Lo Último
16:36 Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
16:35 NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
16:35 VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
16:31 NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
16:17 Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
15:54 México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
15:49 Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico
15:32 Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
15:29 SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
15:17 UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Futbol
11/02/2026
Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
NFL
11/02/2026
NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
Contra
11/02/2026
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
NFL
11/02/2026
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
Futbol
11/02/2026
Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
Contra
11/02/2026
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE