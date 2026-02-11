Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca

San Francisco 49ers volverá a México | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:31 - 11 febrero 2026
La franquicia de la bahía se convertirá en el equipo con más juegos oficiales en nuestro país

San Francisco a México. Luego de años de espera para la afición mexicana debido a la pausa necesaria por las remodelaciones en el Estadio Banorte (Azteca), la NFL regresará a México en la temporada 2026, y lo hará de la mano de uno de los equipos con mayor convocatoria en el país: los San Francisco 49ers.

NFL en el Estadio Azteca | IMAGO7

Tras semanas de incertidumbre y dudas, todo apunta a que la NFL ya ha definido cual será una de las franquicias que vendrá a México. De acuerdo con reportes de John Sutcliffe, la liga ha seleccionado a los San Francisco 49ers para fungir como equipo local administrativo en tierras mexicanas, esto solo a espera de la confirmación oficial por parte del comisionado Roger Goodell.

POSIBLES RIVALES DE 49ERS EN MÉXICO

Aunque el calendario oficial se revelará en las próximas semanas, ya se conoce la lista de posibles rivales para este encuentro. Debido a que San Francisco cederá uno de sus partidos como local, el contrincante saldrá de los equipos que tienen programado visitar a los 49ers en la temporada 2026:

  • Arizona Cardinals

  • Los Angeles Rams

  • Seattle Seahawks

  • Denver Broncos

  • Las Vegas Raiders

  • Philadelphia Eagles

  • Washington Commanders

  • Miami Dolphins

  • Minnesota Viking

Fuentes cercanas a la liga han reportado desde tiempo atrás que el partido se llevaría a cabo en el mes de diciembre, pero también habrá que esperar el anuncio oficial de la NFL

49ERS, LA FRANQUICIA "MÁS MEXICANA"

Con este compromiso, los 49ers se convertirán en la franquicia con más juegos oficiales disputados en México, alcanzando un total de tres apariciones. Actualmente, comparten el protagonismo con los Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders, quienes también podrían igualar la cifra si llegaran a ser confirmados como el rival para este duelo.

George Kittle en el Estadio Azteca, 2022 | AP

DOBLE JUEGO INTERNACIONAL PARA SAN FRANCISCO

Los 49ers tendrán una agenda internacional sumamente activa en 2026. Además de su visita a México, ya tienen pactado un encuentro en Australia contra los Rams para la Semana 1. Esto ponía en duda su presencia en México sin embargo, su compromiso en Melbourne no impidió que San Francisco volviera a la Ciudad de México.

Se espera que la NFL emita el comunicado oficial con fechas y costos de boletos en conjunto con el lanzamiento del calendario completo de la temporada.

