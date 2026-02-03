Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:13 - 03 febrero 2026
Descartan presencia del ICE en el Super Bowl LX

Cathy L. Lanier, Jefa de Seguridad de la NFL, asegura que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no estará presente para el Super Bowl LX
