Futbol

César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026

César Ramos Palazuelos como árbitro central en un partido entre América y Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:36 - 11 febrero 2026
El veterano silbante se encargará de impartir orden en el partido que se celebrará en el Estadio Akron este 14 de febrero

El Clausura 2026 de la Liga MX sigue su marcha y el primer tercio del torneo llegará a su fin con una Jornada 6 llena de emociones, con el Clásico Nacional como el encuentro más destacado. Chivas recibirá a América en el Estadio Akron, donde tratará de extender a seis su racha de victorias consecutivas y mantener el invicto de este semestre.

En un partido de esas condiciones, el arbitraje siempre es un factor a considerar y en esta ocasión la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió asignar a César Arturo Ramos como silbante central del partido entre el Rebaño y las Águilas. Lo anterior de acuerdo con David Medrano, quien señaló que la Comisión de Arbitraje se decantó por el sinaloense para este complicado compromiso.

César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Será el reencuentro de Ramos Palazuelos con el equipo de Coapa, al cual le arbitró en la Liguilla del pasado Apertura 2025, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final. En dicho compromiso, el cuerpo arbitral decidió anular un gol a Raúl Zúñiga, mismo que significaba el 3-0 pero que no subió al marcador por fuera de lugar. Tras eso, en la compensación llegó el gol de Germán Berterame para el 2-1 que eliminó a los azulcremas.

¿Cuándo fue el último Clásico Nacional que arbitró César Ramos?

Por otra parte, con el conjunto rojiblanco será el primer partido en el cual César Ramos le imparta justicia desde la Jornada 3 del Apertura 2025, en la cual Chivas se impuso 4-3 a Atlético San Luis en el Akron. En dicho compromiso, la decisión más destacada del silbante fue la de sancionar al minuto 65 un penal por falta de Érick Gutiérrez sobre Joao Pedro, quien no desaprovechó y puso el 2-2 parcial.

No obstante, para recordar el último Clásico Nacional de Ramos Palazuelos arbitró, hay que remontarse hasta el Clausura 2024, cuando se hizo cargo del partido de vuelta en las Semifinales. Luego del empate sin goles en la Perla Tapatía, Chivas cayó 1-0 en el Estadio Azteca por el tanto de Israel Reyes, que le dio el pase a las Águilas a la Final.

César Ramos Palazuelos y el cuerpo arbitral en el inicio del Clásico Nacional en las Semifinales del Clausura 2024 | MEXSPORT
En aquel compromiso en el Coloso de Santa Úrsula, el silbante solo mostró dos amarillas, Jesús 'Chiquete' Oroco al minuto 37 y al'Guti' al 85'. Además al 60', luego del gol de Reyes, expulsó al auxiliar de André Jardine, Paulo Rodrigues, por "abandonar el área técnica de forma deliberada para proceder de forma provocativa o exaltada".

César Ramos Palazuelos amonesta a Fernando Beltrán en el Clásico Nacional del Clausura 2024 | IMAGO 7

¿Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional?

El Rebaño llega inspirado en este segundo torneo de Gabriel Milito, con cinco triunfos al hilo, aunque con el pendiente de que en sus últimos tres juegos sí han permitido gol a Gallos Blancos de Querétaro, Atlético San Luis y Mazatlán. Mientras que América, después de empezar con tres juegos sin triunfos llega tras vencer a Necaxa y Rayados de Monterrey, dos juegos en los cuales mantuvo el cero en propia puerta.

Será el tercer partido en el cual Ramos Palazuelo salga como central, luego del triunfo 1-0 de Atlas contra Puebla en la Jornada 1 y del empate 2-2 entre Rayados de Monterrey y Tijuana en la Jornada 4. Por ahora no está confirmado quiénes serán los asistentes y quién estará como apoyo desde el VAR.

