Contra

Canadá vive su peor tiroteo dentro de una escuela ¡Esto fue lo que pasó!

Ambulancias y equipos de emergencia acudieron al plantel educativo tras el reporte de un tirador activo la tarde del 10 de febrero de 2026./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:45 - 11 febrero 2026
Elementos de la Policía Montada Real de Canadá resguardan la zona tras el tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en Columbia Británica

Un tiroteo masivo ocurrió el martes 10 de febrero de 2026 en la pequeña comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de, Canadá, dejando al menos 10 personas fallecidas y más de 25 heridas en un hecho que ha consternado al país. Este ataque se llevó a cabo en la Tumbler Ridge Secondary School y en una vivienda cercana, convirtiéndose en uno de los tiroteos más graves en la historia reciente de Canadá.

Autoridades confirmaron al menos 10 personas fallecidas y más de 25 heridas en uno de los tiroteos más graves en Canadá en años recientes./ X.@gsasoficial

El primer reporte del incidente llegó alrededor de las 13:20 hora local, cuando la Policía Montada Real de Canadá (RCMP) recibió un aviso de un tirador activo dentro de la escuela secundaria. Las autoridades llegaron al lugar en cuestión de minutos y comenzaron un operativo para asegurar la zona y evacuar a los estudiantes y al personal.

La comunidad de Tumbler Ridge, una localidad de poco más de 2 mil habitantes, permanece en estado de shock tras la tragedia./ AP

Según los informes oficiales, seis personas fueron encontradas muertas dentro de la escuela, y otra persona falleció mientras era trasladada a un hospital. Además, dos víctimas adicionales fueron halladas sin vida en una casa cercana que la policía relaciona con el ataque. Entre los fallecidos se incluye a la presunta atacante, quien fue encontrada muerta en el interior de la escuela por una herida autoinfligida, según confirmó la RCMP.

Más de 25 personas resultaron heridas durante la balacera y fueron atendidas en centros médicos locales. Entre los lesionados hay al menos dos personas que fueron trasladadas por aire al recibir heridas graves o potencialmente mortales.

Los tiroteos masivos son relativamente raros en Canadá debido a leyes estrictas de control de armas, aunque la tenencia de armas sigue siendo común en zonas rurales. Las autoridades han señalado que el sospechoso fue descrito como una mujer con cabello marrón y vestido, pero no han divulgado su nombre ni la identidad de las víctimas por respeto a las familias y mientras continúa la investigación. El motivo del ataque aún no ha sido esclarecido y la RCMP trabaja para entender cualquier posible relación entre la atacante y las personas fallecidas.

Tumbler Ridge, una localidad remota con alrededor de 2 700 habitantes, ha quedado en estado de shock. Las escuelas de la zona han sido cerradas por el resto de la semana y se han desplegado recursos de apoyo para las familias y los estudiantes afectados por el hecho.

Líderes políticos, como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el premier de Columbia Británica, David Eby, han expresado sus condolencias a la comunidad y han destacado la necesidad de unidad en este momento de dolor.

Familiares y estudiantes reciben apoyo psicológico luego del tiroteo ocurrido en la Tumbler Ridge Secondary School./ X:@PaolaRojas
