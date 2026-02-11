Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué dijo Gabo Cuevas que enfureció a Poncho de Nigris? Ya hay demanda contra el influencer

Poncho de Nigris confrontó a Gabo Cuevas/CONTRA-IG: @ponchodenigris
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:26 - 11 febrero 2026
Durante la conferencia del evento Ring Royale, el regiomontano enfrentó al reportero de espectáculos por hablar de sus hijos

En medio de la presentación de la función de box entre famosos llamada Ring Royale, un hecho robó reflectores: la confrontación entre el influencer Poncho de Nigris y el reportero de espectáculos Gabo Cuevas, a quien el regiomontano acusa de haber deseado el mal a sus hijos. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el periodista? Aquí te contamos.

Así fue la confrontación en la conferencia

Tal como lo captó la cámara de CONTRA, previo al inicio de la conferencia de prensa celebrada ayer miércoles en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, Gabo Cuevas realizaba un live para el programa Dulce y Picosito, conducido por Flor Rubio, cuando de pronto se le acercó Poncho de Nigris.


El influencer, además de insultarlo, le arrebató los audífonos de clavija y, al aventarlos, provocó que se cayera el teléfono con el que el reportero transmitía en vivo.

“¿Cuál va a ser mi karma? Pocos huev&s, no vas a entrar, cabr&on”, le gritó Poncho a Gabo, agregando mientras se retiraba:

“Con mis hijos no, con mis hijos no”. La escena se volvió viral en redes sociales.

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre Poncho de Nigris?

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2025, durante una transmisión del podcast Cállate los Ojos, donde Gabo Cuevas habló sobre Poncho de Nigris.


En ese espacio, el periodista aseguró que esperaba ver cómo el karma le cobraba al influencer por comentarios que consideró homofóbicos y despectivos.

Yo no me voy a morir sin ver el karma de Poncho. Así como habla de las páginas azules, así como hace comentarios muy machistas hacia la comunidad, así como habla de trayectoria… no me voy a morir sin ver su karma.

Ante la pregunta de otro conductor —“¿Cuál va a ser su karma?”—, Gabriel Cuevas respondió:


“¿Qué es lo que más le duele a un papá? Los hijos, chica, los familiares, hermana”.

La interpretación que molestó a Poncho

Estas palabras fueron interpretadas por Poncho de Nigris como un deseo de muerte hacia sus hijos.


En otra emisión del podcast Cállate los Ojos y en entrevistas posteriores con distintos medios, el influencer expresó su enojo por la mención a su familia.


“Te metiste con mis hijos y les deseaste la muerte (…) te quiero ver y que me lo digas de frente”, le dijo Poncho a Gabo en un enlace.


Esa fue la razón por la que decidió confrontarlo públicamente durante la conferencia de prensa de Ring Royale.

Gabo Cuevas anuncia demanda

Tras la agresión y los insultos —que incluyeron daños a su equipo de trabajo, como el celular—, el reportero Gabriel Cuevas anunció que procederá legalmente contra el influencer.


“Nadie tiene que pasar lo que me pasó. En esta ocasión me tocará irme de frente, con verdad y recalcando que lo que él dices… es mentira”, publicó Cuevas en su cuenta de Instagram.


En la misma publicación se puede leer la frase: “Voy a demandar a Poncho de Nigris”.

