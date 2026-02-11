Tottenham destituye a Thomas Frank a días del derbi ante Arsenal

Londres quedó sacudido después de que el Tottenham dio a conocer la salida de Thomas Frank del banquillo, quien llegó al conjunto inglés tras la destitución de Ange Postecoglou en junio del 2025. El conjunto de la capital de Inglaterra lanzó un comunicado en el que dio a conocer el adiós del danés en sus redes sociales.

El Club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy. Thomas fue designado en junio de 2025 y estamos decididos a brindarle el tiempo y el apoyo necesarios para construir el futuro juntos. Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la Junta a concluir que es necesario un cambio en este punto de la temporada", comentó el club en redes.

Thomas Frank deja al Tottenham | AP

¿Cómo fue el paso de Thomas Frank en el Tottenham?

El entrenador danés estuvo en un total de 38 partidos en el banquillo de los Spurs, en los cuales consiguió números poco memorables. Thomas Frank ganó 13 partidos, empató en 11 ocasiones y perdió en 14; además de un paso irregular en la mayoría de las competiciones, siendo la Champions League su mejor rendimiento.

Frank dejó al Tottenham con una temprana eliminación en FA Cup y la Copa de la Liga, además de estar en la decimosexta posición, cerca de puestos de descenso. En la Copa de Campeones de Europa, el conjunto londinense se encuentra en la cuarta posición.

Salida pese a seguridad

Después de una derrota ante el Newcastle United en Premier League, Thomas Frank declaró en rueda de prensa sus ganas y seguridad de continuar con el Tottenham. El danés comentó que, pese a los malos resultados recientes, su proyecto era firme y su mente estaba en el derbi de Londres ante el Arsenal.

Estoy convencido de que llegaré al partido en el cargo. Entiendo la pregunta. Es fácil señalarme, pero entiendo que el problema no es solo el entrenador, los dueños, los directores, el cuerpo técnico o los jugadores, somos todos", sentenció Frank.

De acuerdo a información de ESPN, el conjunto de los Spurs presentará a su nuevo entrenador antes del juego ante los Gunners en Premier League. Además, Vinai Venkatesham, director ejecutivo del cuadro londinense, dará una conferencia de prensa más tarde.