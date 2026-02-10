Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tottenham Hotspur cae en casa ante Newcastle y coquetea con los puestos de descenso

Spurs cayó ante Newcastle y se acercan al descenso | AP
Marcos Olvera García 16:03 - 10 febrero 2026
El equipo londinense cayó frente a las Urracas y cada vez se acercan más a los últimos lugares de la tabla en la Premier League

Este martes, en actividad de la Premier League, el Tottenham Hotspur recibió en su estadio al Newcastle, en un partido que era decisivo para ambas escuadras.

El equipo londinense necesitaba ganar para alejarse de los puestos de descenso, donde cayó después de los resultados de esta jornada en el campeonato británico.

Spurs cayó ante Newcastle y se acercan al descenso | AP

El Newcastle empezó ganando el partido con gol de Malick Thiaw, tanto que cayó en el tiempo agregado de la primera mitad.

Arrancado el segundo tiempo, el Tottenham salió con otra actitud y logró el empate pasados los 15 minutos por conducto de Archie Gray, aunque no fue suficiente para los Spurs.

Spurs cayó ante Newcastle y se acercan al descenso | AP

Apenas, cuatro minutos después del empate, las Urracas recuperaron el triunfo con gol de Jacob Ramsey (68'), suficiente para sacar los tres puntos en su visita al estadio del Tottenham.

Con este resultado, los Spurs bajan a la posición 16 de la Premier League, a solo tres puntos de la zona de descenso, donde el West Ham United es el equipo número 18 en el campeonato inglés.

Por su parte, el Newcastle se afianza en la mitad de la tabla, con 36 unidades, y reviven sus posibilidades de pelear por un lugar en competiciones europeas.

Spurs cayó ante Newcastle y se acercan al descenso | AP
