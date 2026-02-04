Manchester City vs Newcastle: ¿Cuándo y dónde ver las Semifinales de Vuelta de la Carabao Cup?

El Manchester City recibirá al Newcastle en el Etihad Stadium este 4 de febrero de 2026, en un encuentro correspondiente a la Copa EFL de la temporada 2025/2026. Este duelo promete ser uno de los más atractivos de la competición, enfrentando a dos equipos de la Premier League que buscan avanzar en este torneo copero. El escenario será el imponente estadio de los citizens, donde ambos conjuntos intentarán conseguir la victoria.

Manchester City llega con ventaja al juego de Vuelta | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Manchester City llega a este encuentro tras un empate 2-2 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League, seguido de una victoria por 2-0 frente al Galatasaray en la Champions League. Los citizens también vencieron al Wolverhampton por 2-0 en la Premier League, pero sufrieron dos derrotas consecutivas: 3-1 ante el Bodo/Glimt en Champions League y 2-0 contra el Manchester United en la Premier League.

Por su parte, el Newcastle atraviesa un momento complicado con una derrota por 4-1 ante el Liverpool, un empate 1-1 frente al París Saint-Germain en Champions League, y una derrota 0-2 contra el Aston Villa. Las únicas alegrías recientes para las urracas fueron la victoria 3-0 ante el PSV Eindhoven y un empate sin goles contra el Wolverhampton.

Anthony Gordon reaccionando a uno de los resultados adversos de los Magpies | AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Manchester City. En su último enfrentamiento, los citizens vencieron al Newcastle por 2-0 en la Copa EFL, lo que significa que este partido representa la vuelta de aquella eliminatoria. Anteriormente, el Newcastle había conseguido imponerse por 2-1 en la Premier League. El Manchester City goleó a las urracas por 4-0 en el Etihad Stadium en febrero de 2025, mientras que empataron 1-1 en septiembre de 2024. En la Copa FA, el City también venció al Newcastle por 2-0 en marzo de 2024. De los últimos cinco enfrentamientos, el Manchester City ha ganado tres, ha empatado uno y ha perdido uno, mostrando cierta superioridad en el balance general.

Los Citizens buscarán terminar con la Eliminatoria en su estadio | AP

¿Dónde ver la Vuelta de las Semifinales?