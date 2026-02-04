Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Manchester City vs Newcastle: ¿Cuándo y dónde ver las Semifinales de Vuelta de la Carabao Cup?

Citizens y Magpies definirán al rival de Arsenal | AP
Mauricio Díaz Valdivia 18:01 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Manchester City y Newcastle se enfrentan en la Copa EFL tras su reciente duelo donde los citizens vencieron 2-0

El Manchester City recibirá al Newcastle en el Etihad Stadium este 4 de febrero de 2026, en un encuentro correspondiente a la Copa EFL de la temporada 2025/2026. Este duelo promete ser uno de los más atractivos de la competición, enfrentando a dos equipos de la Premier League que buscan avanzar en este torneo copero. El escenario será el imponente estadio de los citizens, donde ambos conjuntos intentarán conseguir la victoria.

Manchester City llega con ventaja al juego de Vuelta | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Manchester City llega a este encuentro tras un empate 2-2 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League, seguido de una victoria por 2-0 frente al Galatasaray en la Champions League. Los citizens también vencieron al Wolverhampton por 2-0 en la Premier League, pero sufrieron dos derrotas consecutivas: 3-1 ante el Bodo/Glimt en Champions League y 2-0 contra el Manchester United en la Premier League.

Por su parte, el Newcastle atraviesa un momento complicado con una derrota por 4-1 ante el Liverpool, un empate 1-1 frente al París Saint-Germain en Champions League, y una derrota 0-2 contra el Aston Villa. Las únicas alegrías recientes para las urracas fueron la victoria 3-0 ante el PSV Eindhoven y un empate sin goles contra el Wolverhampton.

Anthony Gordon reaccionando a uno de los resultados adversos de los Magpies | AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Manchester City. En su último enfrentamiento, los citizens vencieron al Newcastle por 2-0 en la Copa EFL, lo que significa que este partido representa la vuelta de aquella eliminatoria. Anteriormente, el Newcastle había conseguido imponerse por 2-1 en la Premier League. El Manchester City goleó a las urracas por 4-0 en el Etihad Stadium en febrero de 2025, mientras que empataron 1-1 en septiembre de 2024. En la Copa FA, el City también venció al Newcastle por 2-0 en marzo de 2024. De los últimos cinco enfrentamientos, el Manchester City ha ganado tres, ha empatado uno y ha perdido uno, mostrando cierta superioridad en el balance general.

Los Citizens buscarán terminar con la Eliminatoria en su estadio | AP

¿Dónde ver la Vuelta de las Semifinales?

  • Fecha: Miércoles 4 de febrero

  • Sede: Etihad Stadium

  • Horario: 2:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: ESPN 2

Últimos videos
Lo Último
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
18:53 ¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
Futbol
03/02/2026
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis