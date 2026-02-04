Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?

El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:59 - 03 febrero 2026
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de cuatro de cada diez casos de cáncer podrían evitarse

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha impulsada para sensibilizar a la población sobre una de las principales causas de muerte en el mundo y reforzar la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos adecuados.

El Día Mundial contra el Cáncer se conmemora cada 4 de febrero para crear conciencia sobre la prevención y el diagnóstico oportuno./ Pixabay

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de cuatro de cada diez casos de cáncer podrían evitarse si se reducen factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y el entorno, como el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol, la mala alimentación, el sedentarismo y la exposición a contaminantes.

¿Por qué cuatro de cada diez casos de cáncer son prevenibles?

La OMS señala que una proporción significativa de los casos de cáncer está vinculada a factores modificables, lo que significa que pueden reducirse mediante políticas de salud pública, educación y cambios individuales. Entre las principales acciones preventivas se encuentran dejar de fumar, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular y evitar la exposición excesiva al sol.

La Organización Mundial de la Salud advierte que hasta cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse./ Pixabay

Asimismo, la detección temprana juega un papel clave para reducir la mortalidad, ya que permite identificar la enfermedad en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento exitoso son mayores. Programas de tamizaje y revisiones médicas periódicas son fundamentales en este proceso.

¿Qué busca el Día Mundial contra el Cáncer?

El Día Mundial contra el Cáncer tiene como objetivo informar, concientizar y movilizar a gobiernos, instituciones y sociedad civil para reducir la carga global de esta enfermedad. La fecha también busca combatir el estigma y la desinformación que rodean al cáncer, así como promover la equidad en el acceso a la atención médica.

La prevención del cáncer incluye reducir factores de riesgo como el tabaquismo y el sedentarismo./ Pixabay

Según datos internacionales, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de fallecimiento a nivel mundial, con millones de nuevos diagnósticos cada año. Ante este panorama, organismos de salud insisten en la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y atención oncológica.

Además de la prevención, la OMS destaca la importancia de garantizar tratamientos oportunos y cuidados paliativos, especialmente en países con menos recursos, donde el acceso a servicios especializados suele ser limitado.

La conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer recuerda que la lucha contra esta enfermedad no solo depende de avances médicos, sino también de acciones colectivas orientadas a la prevención, la educación y la detección temprana, pilares clave para reducir su impacto global.

La prevención del cáncer incluye reducir factores de riesgo como el tabaquismo y el sedentarismo./ Pixabay
