Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis

Excompañeros de Fidalgo en América le dieron la despedida en un video | Captura de YouTube
Mauricio Díaz Valdivia 19:21 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El 'Maguito' ya es oficialmente jugador del Betis y podría debutar cuando el 'Ingeniero' Pellegrini lo decida

Este martes 3 de febrero se llevó a cabo la presentación oficial de Álvaro Fidalgo como nuevo jugador del Real Betis, con quienes estará ligado hasta 2030 tras su paso por America en la Liga MX.

Como parte de su bienvenida, su nuevo club recibió algunos mensajes de personajes importantes dedicados a Fidalgo, como lo fueron algunos jugadores de las Águilas, quienes se despidieron una vez más de quien fuera su compañero a lo largo de cinco años.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis | X: @RealBetis

¿Quiénes formaron parte del mensaje para el 'Maguito'?

Acompañado del mensaje de Andrés Guardado, el jugador mexicano más querido dentro del Real Betis, vino el mensaje de los excompañeros de Fidalgo en el América: Henry Martín, Sebastián Cáceres, Alejandro Zendejas y Jonathan Dos Santos, quienes se turnaron para poder darle un pequeño mensaje cada uno de ellos.

El primero en hablar fue Cáceres, quien mencionó que nunca se van a olvidar de él y que lo van a apoyar donde sea que se encuentre; después vino el mensaje de uno de los jugadores más afectados en las imágenes de la salida de Fidalgo, Alejandro Zendejas.

Sabes lo mucho que te quiero, has buscado este sueño toda la vida. Disfrútalo, te lo mereces
Fidalgo ante Tuzos, su último partido como americanista | MexSport

Luego vino Jona, quien de una manera un poco más relajada y con un poco de humor también le deseó lo mejor a su excompañero a quien le agradeció el haber compartido cuatro años de su carrera, agregando que espera que disfrute ahora que ya ha podido regresar con su familia.

Henry Martín no agregó nada diferente, pues solamente decidió complementar lo que sus compañeros ya habían comentado, pero terminando con la petición que que ponga a México y al Club América en lo más alto, agregando la frase: "Betis desde la cuna", acompañado de las risas de sus compañeros.

Listo para cualquier situación

Uno de los temas que se tocaron fue su posible debut, pues aunque él ya se encuentra listo para jugar en cuanto se le pida, el entrenador será quien decida convocarlo o no. Por lo pronto, los béticos se preparan para su partido de Cuartos de Final de la Copa del Rey en contra de Atlético de Madrid, quienes vienen de fichar a Obed Vargas.

Últimos videos
Lo Último
20:04 ¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Futbol
03/02/2026
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions