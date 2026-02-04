¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis

Este martes 3 de febrero se llevó a cabo la presentación oficial de Álvaro Fidalgo como nuevo jugador del Real Betis, con quienes estará ligado hasta 2030 tras su paso por America en la Liga MX.

Como parte de su bienvenida, su nuevo club recibió algunos mensajes de personajes importantes dedicados a Fidalgo, como lo fueron algunos jugadores de las Águilas, quienes se despidieron una vez más de quien fuera su compañero a lo largo de cinco años.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis | X: @RealBetis

¿Quiénes formaron parte del mensaje para el 'Maguito'?

Acompañado del mensaje de Andrés Guardado, el jugador mexicano más querido dentro del Real Betis, vino el mensaje de los excompañeros de Fidalgo en el América: Henry Martín, Sebastián Cáceres, Alejandro Zendejas y Jonathan Dos Santos, quienes se turnaron para poder darle un pequeño mensaje cada uno de ellos.

El primero en hablar fue Cáceres, quien mencionó que nunca se van a olvidar de él y que lo van a apoyar donde sea que se encuentre; después vino el mensaje de uno de los jugadores más afectados en las imágenes de la salida de Fidalgo, Alejandro Zendejas.

Sabes lo mucho que te quiero, has buscado este sueño toda la vida. Disfrútalo, te lo mereces

Fidalgo ante Tuzos, su último partido como americanista | MexSport

Luego vino Jona, quien de una manera un poco más relajada y con un poco de humor también le deseó lo mejor a su excompañero a quien le agradeció el haber compartido cuatro años de su carrera, agregando que espera que disfrute ahora que ya ha podido regresar con su familia.

Henry Martín no agregó nada diferente, pues solamente decidió complementar lo que sus compañeros ya habían comentado, pero terminando con la petición que que ponga a México y al Club América en lo más alto, agregando la frase: "Betis desde la cuna", acompañado de las risas de sus compañeros.

Miren el mensaje que le dejaron los referentes del América a Fidalgo, qué bonito 💛 pic.twitter.com/YhcJWD3AMD — Wicho Olea (@tixwilx1916) February 3, 2026

