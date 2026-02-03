Andrés Guardado envía mensaje de bienvenida a Álvaro Fidalgo en su presentación con Betis

Tan solo unos cuantos días después del anuncio de la llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis, el ahora exjugador de America ya fue presentado ante los medios, en donde respondió algunas preguntas referentes a su llegada y a otros temas de su entorno.

Dentro de todo esto, el 'Maguito' también recibió mensajes de bienvenida, con uno muy importante de parte de un 'nuevo compatriota', quien se ha sumado a las felicitaciones por el regreso a Europa de Fidalgo.

Fidalgo ya fue presentado de manera oficial | X: @RealBetis

Del 'Principito' para el 'Maguito'

Tras haber dejado huella en su paso por el equipo verdiblanco, Andrés Guardado fue uno de los encargados de darle la bienvenida a Álvaro Fidalgo, dejando en claro que, desde su perspectiva, la decisión ha sido correcta para el futbolista español, ahora también con nacionalidad mexicana.

Estoy muy contento de que estés por acá, eres todo perfil Betis, te vas a enamorar de este equipo, de su gente, de su afición y de todo lo que implica ser del Betis

Andrés Guardado tuvo un muy buen paso por el Betis | MexSport

El 'Principito' no dejó pasar la oportunidad de recordar que ahora ambos cuentan con la doble nacionalidad, pues durante su paso por el Betis, Guardado se hizo español, mientras que Fidalgo en su paso por América se hizo mexicano, añadiendo la frase "de paisano a paisano" para poder darle algunos consejos en su llegada a LaLiga.

¿Cuándo debutará Fidalgo con su nuevo equipo?

En su presentación, Álvaro Fidalgo mencionó que él se siente listo para poder debutar en cuanto el entrenador Manuel Pellegrini quiera, pues se siente en buena forma física para poder jugar; sin embargo, aún no tiene una fecha para su primera aparición.

Guardado jugando en el Estadio Akron ante Sevilla | MexSport

En dado caso de que 'El Ingeniero' Pellegrini decida convocarlo, el nuevo dorsal 15 de Betis podría tener sus primeros minutos en el partido de Octavos de Final de Copa del Rey ante Atlético de Madrid este jueves 5 de febrero; sin embargo, en dado caso de no ser así, aún existiría la posibilidad de debutar en contra de los Colchoneros.