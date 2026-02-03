Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Marruecos apelará sanciones tras la Final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal

Marruecos apelará sanciones de la Final de la CAF | AP
Associated Press (AP) 15:59 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La selección, que fue sede de la Copa Africana de Naciones, impugnará las sanciones impuestas por el árbitro tras la Final ante Senegal

Marruecos apeló el fallo que resultó en multas de 415.000 dólares y suspensiones de partidos a raíz a una caótica final de la Copa Africana de Naciones, informó el martes su federación de futbol.

La Confederación Africana de futbol decidió multar el mes pasado a la anfitriona Marruecos y a Senegal por los disturbios en la final del mes pasado en la capital marroquí.

Marruecos apelará sanciones de la Final de la CAF | AP

Senegal ganó el partido por 1-0 después de una prórroga y optó por no apelar el fallo.

La federación marroquí y el delantero Ismael Saibari recibieron multas que suman un total de 415.000. Saibari y el capitán Achraf Hakimi también recibieron suspensiones para partidos. Durante la final, los recogepelotas intentaron apoderarse de una toalla perteneciente al arquero senegalés Edouard Mendy, aparentemente para distraerlo, un incidente que por sí solo llevó a una multa de 200.000 dólares para el anfitrión.

Marruecos apelará sanciones de la Final de la CAF | AP

Marruecos considera que las sanciones de la CAF (las siglas de la confederación africana) son desproporcionadas en relación con los incidentes.

La final se vio empañada por jugadores senegaleses que abandonaron el campo en protesta por un penal en tiempo de descuento y por aficionados que intentaron invadir el campo. Los indignados seguidores visitantes lanzaron sillas y se enfrentaron con la seguridad. Dieciocho están a la espera de juicio por cargos de vandalismo.

Marruecos apelará sanciones de la Final de la CAF | AP

La CAF multó a la federación de futbol senegalesa y al seleccionador nacional Pape Thiaw con un total de 715.000 dólares. También emitió suspensiones de partidos a Thiaw y a otros dos jugadores.

Las prohibiciones de partidos se aplican únicamente África, no a la Copa del Mundo que comienza en junio, para la cual Senegal y Marruecos se han clasificado.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Marruecos
Últimos videos
Lo Último
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
18:53 ¿El apellido materno puede ir primero? La Corte elimina la regla tradicional en México
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
Futbol
03/02/2026
¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis