Contra

¿Reportan contingencia ambiental? Hoy No Circula del miércoles 4 de febrero

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:41 - 03 febrero 2026
El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 4 de febrero de 2026, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.

Te damos la información del Programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este miércoles 4 de febrero la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

  • Atizapán de Zaragoza

  • Coacalco de Berriozábal

  • Cuautitlán

  • Cuautitlán Izcalli

  • Chalco

  • Chicoloapan

  • Chimalhuacán

  • Ecatepec de Morelos

  • Huixquilucan

  • Ixtapaluca

  • La Paz

  • Naucalpan de Juárez

  • Nezahualcóyotl

  • Nicolás Romero

  • Tecámac

  • Tlalnepantla de Baz

  • Tultitlán

  • Valle de Chalco

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial
