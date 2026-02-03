N’Golo Kanté rescinde contrato con Al Ittihad tras problemas con la directiva

La revolución en el medio oriente comienza. Tras desacuerdo legales y pese a una muy ‘jugosa’ cantidad de por medio, las estrellas de la Liga de Arabia comenzaron a hacer movimientos importantes en su futuro, caso de ello lo ocurrido con Karim Benzema y ahora N´Golo Kante, quien dejan al Al Ittihad tras no llegar a un acuerdo con el club y para unirse al Fenerbahce.

N´Golo Kante con Chelsea en la Premier League I AP

¿Equipo y directiva rotos?

Luego de que Karim Benzema diera un golpe sobre la mesa de los árabes y pidiera salir del club para incorporarse al Al Hilal, sus compañeros no tardaron mucho en seguir sus pasos, uno de ellos su compatriota, Kante.

A diferencia del ‘Gato’, el mediocampista habría pedido su salida para volver al viejo continente, específicamente al Fenerbahce de Turquía, club que siguió sus pasos desde el verano pasado, pero que se vio ‘detenido’ por una pared de billetes.

Jugadores del Chelsea despidiendo a N´Golo Kante I AP

Pese a los múltiples intentos de la gente del All Ittihad por mantener al ex jugador del Chelsea, este se negó y recalcó su deseo de llegar a Turquía. Sin embargo, el futbolista no contó con el hecho de que el club de medio oriente jugó una última carta.

Cuando todo parecía estar definido, e incluso se contempló un intercambio por el delantero, En-Nesyrila, la directiva del Al Ittihad no cumplió en tiempo y forma con los documentos requeridos para el intercambio de jugadores, causando que el tiempo del mercado terminará y el fichaje no se concretó.

Ante la comprometedora situación, Kante tuvo que presionar a la directiva para que rescindieran su contrato y de este modo poder llegar libre al Fenerbahce, mismo caso que el marroqui En-Nesyrií, quién podría conseguir lo mismo siguiendo los pasos del francés.

Kante encara a Iwobi durante la Community Shield

Boleto de vuelta a Europa

Luego de la lamentable situación entre el francés y los árabes, el jugador podrá cumplir su deseo de regresar a jugar competiciones de alto nivel, llegando a un club que deseaba hacerse de sus servicios desde casi un año atrás.

Tras concretarse la esperada llegada de Kante a Turquía, el jugador llegará su cuarto club de UEFA, siendo precedido por el Chelsea, Leicester City, SM Caen y US Boulogne.