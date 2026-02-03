Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fenerbahce culpa al Al-Ittihad por el fallido fichaje de N'Golo Kanté

Fenerbahce culpa al Al Ittihad por el fichaje caído de Kanté | X: @ittihad
Associated Press (AP) 09:06 - 03 febrero 2026
El cuadro turco se ha quejado por el proceder del equipo árabe, Kanté se queda en Arabia Saudita y En-Nesyri permanecerá con el Fenerbahce

El traspaso del campeón del mundo N'Golo Kanté al Fenerbahce fracasó y el club turco culpa al Al-Ittihad

Fenerbahce dijo que el acuerdo involucraba un intercambio de jugadores, se esperaba que el delantero marroquí Youssef En-Nesyri se uniera a Al-Ittihad, y no pudo completarse el lunes debido a errores administrativos cometidos por el club de Arabia Saudita.

Fenerbahce culpa al Al Ittihad por el fichaje caído de Kanté | X: @ittihad

“Debido a la entrada incorrecta de la información relevante del TMS (Sistema de Coincidencia de Transferencias) por parte del club contrario, los procedimientos no pudieron completarse dentro del período de registro de transferencias, por razones independientes de nuestro club”, dijo Fenerbahce

El uso del FIFA TMS es obligatorio para todas las transferencias internacionales.

Fenerbahce culpa al Al Ittihad por el fichaje caído de Kanté | X: @ittihad

“Se solicitó una prórroga, nuestro club mantuvo las conversaciones necesarias con la FIFA y se tomaron todas las medidas para resolver el proceso. Pese a ello, durante el proceso en curso, el club contrario no completó los trámites sin darnos ninguna justificación.”, añadió el Fenerbahce

Kanté, de 34 años, que se unió a Al-Ittihad en 2023, regresó recientemente a la selección de Francia e hizo su aparición número 65 con Les Bleus en noviembre en una victoria por 4-0 contra Ucrania.

El Fenerbahçe busca su primer título de liga turco en 12 años. En la ventana de transferencias reclutó a otro internacional francés, el centrocampista Mattéo Guendouzi, quien espera recuperar un lugar en la selección nacional antes del Mundial.

Fenerbahce culpa al Al Ittihad por el fichaje caído de Kanté | AP
