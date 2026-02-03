Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid cumple seis años sin fichar a un solo jugador en la ventana de transferencias de enero

El Real Madrid cumple seis años sin fichar en invierno | AP
Marcos Olvera García 08:43 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Desde el año 2000, el Real Madrid solo ha firmado a 14 jugadores durante el invierno y ya son seis años consecutivos sin una sola transferencia en enero

La política de fichajes de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es algo que tiene molesto a gran parte del madridismo, pues el equipo merengue no suele reforzarse durante la ventana de transferencias de invierno.

En 2026 no fue la excepción y, por sexto año consecutivo, el cuadro merengue no contrato a un solo jugador en la ventana que cerró el pasado 31 de enero.

El Real Madrid cumple seis años sin fichar en invierno | AP

El último jugador al que el Real Madrid contrató en invierno fue a Reinier, que llegó del Flamengo por una cifra de €30 millones de euros, siendo apenas el quinto fichaje en la década anterior.

De 2011 al 2020, además de Reinier, llegaron jugadores como Brahim Díaz (2019), Lucas Silva (2015), Diego López (2013) y Emmanuel Adebayor (2011).

El Real Madrid cumple seis años sin fichar en invierno | AP

Durante la primera década del nuevo siglo, el Real Madrid firmó a nueve jugadores en ventana invernal, destacando nombres como Klass-Jan Huntelaar (2009), Marcelo, Fernando Gago y Gonzalo Higuain (2007), además de Antonio Cassano (2006).

Los entrenadores que se han quedado sin fichajes en enero han sido Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid cumple seis años sin fichar en invierno | AP

Esta decisión se basa en la política de Florentino Pérez, entendiendo que el Real Madrid es uno de los pocos equipos del futbol europeo en tener ganancias durante y después de la pandemia del Covid-19.

Fichajes invernales del Real Madrid

Fichaje

Año

Reinier

2020

Brahim Díaz

2019

Lucas Silva

2015

Diego López

2013

Emmanuel Adebayor

2011

Klass-Jan Huntelaar
Lass Diarra
Julien Faubert

2009

Gonzalo Higuain
Fernando Gago
Marcelo

2007

Antonio Cassano
Cicinho

2006

Thomas Gravesen

2005

Últimos videos
Lo Último
14:02 ¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
13:51 Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
13:45 Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
13:44 Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
13:38 Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
13:19 Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
13:04 Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas
13:01 Pep Guardiola se queja de sus fichajes con Manchester City: "No entiendo como el club no gasta más dinero"
12:48 ¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?
12:25 ¿Vuelve a CU? Alan Mozo confiesa que quiere regresar a Pumas: “Si llaman, yo siempre voy a estar abierto”
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol Álvaro Fidalgo rompe el silencio sobre su futuro con la Selección Mexicana: "Es una posibilidad"
3
Futbol Oficial: Raphael Veiga es anunciado como nuevo jugador del América
4
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
5
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
6
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el Forge FC vs Tigres?
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Futbol
03/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Omonia vs AEL Limassol?
Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
03/02/2026
Julian Quiñones dio asistencia en victoria de Al Qadisiya en Arabia Saudita
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Contra
03/02/2026
Jacob Elordi es hospitalizado en pleno rodaje de ‘Cumbres Borrascosas’ ¿Cuál su estado de salud?
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Futbol
03/02/2026
Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Contra
03/02/2026
Maestra de la UNAM gana tres Premios Grammy 2026
Cruz Azul visita a Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concachampions | RÉCORD
Futbol
03/02/2026
Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?