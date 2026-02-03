Real Madrid cumple seis años sin fichar a un solo jugador en la ventana de transferencias de enero
La política de fichajes de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es algo que tiene molesto a gran parte del madridismo, pues el equipo merengue no suele reforzarse durante la ventana de transferencias de invierno.
En 2026 no fue la excepción y, por sexto año consecutivo, el cuadro merengue no contrato a un solo jugador en la ventana que cerró el pasado 31 de enero.
El último jugador al que el Real Madrid contrató en invierno fue a Reinier, que llegó del Flamengo por una cifra de €30 millones de euros, siendo apenas el quinto fichaje en la década anterior.
De 2011 al 2020, además de Reinier, llegaron jugadores como Brahim Díaz (2019), Lucas Silva (2015), Diego López (2013) y Emmanuel Adebayor (2011).
Durante la primera década del nuevo siglo, el Real Madrid firmó a nueve jugadores en ventana invernal, destacando nombres como Klass-Jan Huntelaar (2009), Marcelo, Fernando Gago y Gonzalo Higuain (2007), además de Antonio Cassano (2006).
Los entrenadores que se han quedado sin fichajes en enero han sido Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane y Álvaro Arbeloa.
Esta decisión se basa en la política de Florentino Pérez, entendiendo que el Real Madrid es uno de los pocos equipos del futbol europeo en tener ganancias durante y después de la pandemia del Covid-19.
Fichajes invernales del Real Madrid
Fichaje
Año
Reinier
2020
Brahim Díaz
2019
Lucas Silva
2015
Diego López
2013
Emmanuel Adebayor
2011
Klass-Jan Huntelaar
2009
Gonzalo Higuain
2007
Antonio Cassano
2006
Thomas Gravesen
2005