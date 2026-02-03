Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Vuelve el futbol ruso? Gianni Infantino plantea quitar veto de FIFA a Rusia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA l AP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA l AP
Ramiro Pérez Vásquez 09:48 - 03 febrero 2026
El presidente de la FIFA está a favor de que vuelvan a competiciones internacionales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado nuevamente su punto a favor para levantar el veto que impide a Rusia participar en competiciones internacionales de futbol debido, y desde palabras del mandamás, que la medida “no ha logrado nada”.

Infantino, presidente de la FIFA l AP

"Tenemos que considerarla (readmisión de Rusia). Sin duda. Esta prohibición no ha logrado nada; solo ha generado más frustración y odio”, declaró el mandamás de la FIFA a SKY Sports, resaltando que de momento podría levantarse para las categorías juveniles.

“Permitir que chicos y chicas de Rusia jueguen al futbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que tenemos que hacer, sin duda, al menos en las categorías juveniles”, para romper una prohibición que data desde 2022.

Gianni Infantino, presidente de FIFA l AP

¿Por qué se dio el veto a Rusia?

La FIFA y la UEFA decidieron de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos, a principios de 202, para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso, lo que implicó su exclusión del Mundial de Qatar 2022.

Estas medidas fueron adoptadas por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones en estos asuntos urgentes, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"El futbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos", señalaron ambos organismos.

Esto dijo FIFA tras el veto, en ese momento

"La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania”. También hizo "un nuevo llamamiento para que se restablezca urgentemente la paz y para que se inicie inmediatamente un diálogo constructivo".

"La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación de Fútbol de Ucrania y con los miembros de la comunidad futbolística ucraniana que han solicitado apoyo para abandonar el país mientras persista el actual conflicto", catapultó.

Estadio en Qatar l AP
