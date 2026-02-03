VIDEO: Muestran a Imelda Tuñón 'azotando su cabeza en el piso' para culpar a Julián Figueroa

La polémica vuelve a golpear a la familia de Mariel Guardia. En redes sociales circula un video que muestra a Imelda Tuñón —también conocida como Imelda Garza Tuñón— en una escena que ha encendido las alarmas: se estaría autolesionando para aparentar violencia por parte de su fallecido esposo, Julián Figueroa, hijo de la actriz y Joan Sebastian.

El material, que se ha viralizado en plataformas digitales, muestra a la actriz golpeándose el rostro contra el suelo. El video fue compartido por el periodista Javier Ceriani, quien encendió la polémica al sugerir que Imelda simulaba una agresión para inculpar a Julián.

Imelda Tuñón se deja ver en un momento de crisis mientras la graba su esposo fallecido Julián Figueroa / Especia

¿Qué se ve exactamente en el video?

Según los usuarios que han visto el clip, Imelda aparece alterada y se autolesiona de forma evidente. En redes, varios afirman que “dramatizó un incidente” para incriminar a Figueroa, aunque no existe una postura oficial ni declaraciones de los involucrados que confirmen o desmientan la intención detrás del acto.

La escena ha provocado un mar de reacciones. Algunos la acusan de “manipular emocionalmente a la familia de Julián”, mientras que otros piden no sacar conclusiones hasta que se aclare el contexto del video filtrado.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Javier Ceriani / Especial

Custodia, conflicto y un menor en medio

Este video se suma a una larga disputa legal y mediática que Imelda Tuñón ha sostenido con Maribel Guardia desde el fallecimiento de Julián en abril de 2023. En el centro de la batalla está José Julián, hijo de ambos y nieto del legendario Joan Sebastian.

Tuñón ha acusado públicamente a las autoridades de la CDMX de una “desaparición forzada”, asegurando que no le permiten ver a su hijo desde enero de 2025.

Lo increíble de las imágenes es el momento en que está golpeando su cabeza con el suelo / Especial

En su momento, publicó en redes sociales un documento donde menciona un amparo que le fue concedido. Sin embargo, la custodia del niño quedó en manos de Maribel Guardia, quien, según sus propias palabras, “priorizó la seguridad del menor”, mientras enfrentaban “temas legales y de estabilidad emocional”.