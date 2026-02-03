Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cuántos puentes escolares hay en marzo 2026? Estas son las fechas clave para planear una salida

Serán 4 días que los alumnos no tendrán clases / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:50 - 03 febrero 2026
No terminamos de salir del fin de semana largo de febrero cuando ya queremos descansar otra vez

Justo cuando acabamos de regresar del primer fin de semana largo de 2026, muchos ya están preguntando: ¿y el siguiente descanso pa' cuándo?

Y la respuesta no tarda: marzo traerá un merecido puente escolar de 4 días, perfecto para tomar aire antes de la Semana Santa.

Los puentes largos se contemplan de 4 días de descanso / FREEPIK

¿Cuándo es el segundo puente del año?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica se quedarán en casa desde el viernes 13 de marzo.

Ese día no habrá clases porque está destinado al registro de calificaciones, es decir, el personal docente se queda en la escuela a hacer chamba administrativa, pero los alumnos descansan.

Y como cereza en el pastel, el lunes 16 de marzo también se suspenderán clases. ¿La razón? Se adelanta el descanso oficial del Natalicio de Benito Juárez, que en realidad es el 21, pero se mueve para aprovechar el puente. ¿Cómo no amar a Juárez?

Así queda el puente:

  • Viernes 13 de marzo: Sin clases por registro de calificaciones

  • Sábado 14 y domingo 15: Fin de semana

  • Lunes 16 de marzo: Descanso oficial por el Natalicio de Benito Juárez (adelantado)

Marzo solamente tiene un puente largo desde el próximo viernes 13 / FREEPIK

Las actividades escolares se reanudarán el martes 17 de marzo.

Y por si fuera poco... ¡Semana Santa también está cerca!

Después de este puente, no falta mucho para el periodo vacacional de Semana Santa, que irá del 30 de marzo al 10 de abril. Así que, si estabas planeando darte una escapada, este es el momento perfecto para organizarlo.

Ya después del puente largo se vienen las vacaciones de Semana Santa / FREEPIK
